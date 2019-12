Hrubec: Jsem strašně rád, že jsem šel do KHL, tu ligu si užívám

Moskva - Brankář hokejové reprezentace Šimon Hrubec se po minulé sezoně, kterou zakončil ziskem mistrovského titulu s Třincem, vydal na první zahraniční angažmá. Cílem pro něho byla prestižní liga v hokejově exotické destinaci. Hájí branku čínského Kunlunu v Kontinentální lize a prožil díky tomu už řadu neobyčejných situací. Z možnosti chytat KHL je ale nadšený.

"Jsem strašně rád, že jsem šel do KHL. A hrozně bych si přál tu ligu hrát co nejdéle, protože mě strašně baví. Je to parádní, je to rychlý. Hráči mají určitou kvalitu, střely jsou perfektní, padají pěkné góly a jsou hezké zákroky. Tam snad není jediný špatný brankář. Strašně si tu ligu užívám," řekl Hrubec v rozhovoru s novináři.

První jeho dojmy byly úžas a překvapení, mnoho věcí potřeboval postupně poznat. Přiznal, že nevěděl, do čeho šel. "Teď po pěti měsících si myslím, že to bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí. Hlavně hokejově, protože si myslím, že ta kanadská a americká mentalita, co se týká přístupu k tréninku a do zápasů, to je něco neskutečného," podotkl Hrubec.

Díky klubovému vedení ji má na denním pořádku. "Nemohu soudit, jak to vypadá jinde. Nevím, jak to chodí v Rusku, jaká je mentalita Rusů. Ale co mi třeba říkali agenti, tak ať jsem rád, že jdu do kanadsko-amerického týmu," doplnil osmadvacetiletý Hrubec.

Také jeho parťák v brankářské dvojici Jeremy Smith je Američan. Trenéři je pravidelně vytěžují a drží oba v permanenci. "S Jeremym jsem si sedli, myslím, že mám na tohle asi štěstí. Stejně tak i s trenérem brankářů (Dusty Imoo). Jen jsem mu musel občas vysvětlit, že když si z něho dělám legraci, jak jsem byl zvyklý si dělat v Třinci třeba z Jardy Kameše, tak že to nemyslím vážně a není to útok nebo ztráta respektu vůči němu. Ze začátku to moc nebral," přiznal s úsměvem Hrubec.

"Se Smithem mi každopádně přijde, že se podporujeme. A on neodchytal jeden jediný špatný zápas, takže mi přijde, že se tlačíme navzájem, a tlačíme se, abychom ty výkony šponovali výš a výš," uvedl Hrubec.

Sám byl před pár dny vyhlášen nejlepším gólmanem celé soutěže za týden. "Je to hezké zpříjemnění, ale nedával bych tomu obrovskou váhu. Spíš bych byl radši, kdyby to bylo po sezoně, tohle je jen takové dílčí ocenění za týden práce. A odměna? Jen mě označili na instagramu," smál se Hrubec.

I tak ale zase o kousek posílil svoji pozici. A už se hovoří i poptávce ze silnějších klubů. "To mi jen lichotí. Ale to by se řešilo s agentem, je už totiž také zájem z klubu, abych prodloužil. Teď v tuhle chvíli to není na pořadu dne, abych něco takového řešil," vysvětlil Hrubec.

Cestování snáší dobře. "To mi vůbec nevadí. Jediné, co pociťuju, jsou časové posuny. Ty jsou velké, ale není to, že bych byl unavený - na ten zápas se vždycky připravíte, to se dá. Horší je, že se vzbudíte v noci ve tři hodiny a jste vyspalý. Nekoukám se raději vůbec na hodiny, aby mě to neovlivňovalo. A svým způsobem to nechávám na tělu, jak se cítí."

Prožil také řadu příběhů, z poslední doby ho i s odstupem spolehlivě rozesmávají dva. "Při zápase jsme se srazili s naším maskotem. Má obrovskou dračí hlavu, měl ji asi sklopenou. A já vždycky o komerční pauze vyjedu do rohu a zpátky do druhého, tak jsme se potkali. Takže jsem srazil draka, on tam ležel na zádech a snažil se s tou velkou hlavou zvednout na nohy. Nebo teď jsem řešil při tréninku s naším rolbařem, když mi vypadla branka, jestli by mi mohl dát vrtačku. A on mi ukazoval, že mi tu bránu přivrtal dobře, i když jsem mu ukazoval, jak se hýbe. Pořád se smál, že všechno dobrý. Skončil trénink a přinesl vrtačku," vyprávěl Hrubec.

Vedle jiného si musel zvyknout na špatné internetové připojení. "Samozřejmě, že se dá bez toho žít. Až je smutné, jak jsme na tom všichni závislí. Navíc asi devětadevadesát procent populace už je závislé na internetu. Možná sto procent. A já jsem takhle možná měsíc a půl nemohl zaplatit výstroj a nemohl jsem to vysvětlit tomu člověku, že jsem v Číně, kde mi padá internet. Zadal jsem platbu, číslo účtu a spadlo mi to," líčil Hrubec.

Vadilo mu to z principu, ale i s ohledem na dlužnou částku. "To jsou velké částky za ty výstroje. Naštěstí máme skvělý vztah s Petrem Hamerlíkem, jsme jako bráchové. Napsal jsem mu, že potřebuju, aby mi tu výstroj zaplatil a že až budu v Rusku, tak to hned pošlu. Takže touto cestou se to pak celé vyřešilo," řekl Hrubec.