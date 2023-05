Hrubec: Jsem hrozně rád, že jsme vítězství dokázali udržet

Brno - Brankář Šimon Hrubec pomohl 25 úspěšnými zákroky k vítězství českých hokejistů na Českých hrách v Brně nad Švédskem 4:3 a v přípravě před mistrovstvím světa v Rize a Tampere si připsal ve čtvrtém startu čtvrté vítězství. Navázal na dva vítězné duely z Ostravy-Poruby se Slovenskem a také z duelu Euro Hockey Challenge proti Rakousku a pochvaloval si souboj s již jistým vítězem Euro Hockey Tour jako kvalitní test.

"Jsem hrozně rád, že jsme to vítězství dokázali udržet. S vedením už jsme hráli chytřeji než proti Finsku. Byť to bylo ještě ke konci drama, tak jsme si to pohlídali a bereme tři důležité body," řekl Hrubec novinářům po utkání, v kterém Češi po obratu vedli už 4:1, ale výběr Tří korunek dokázal jednou brankou v přesilové hře a další v power play zkorigovat výsledek.

"Byly to dobré střely, ale mám nějaká zavedená pravidla během (soupeřovy) přesilovky, takže si to pak vyhodnotíme až po zápase, protože jsem plný dojmů a nehodnotil bych to teď objektivně," řekl Hrubec, který si hru v defenzivě nejen v oslabení do té doby v utkání pochvaloval. "Kluci hráli skvěle, byla tam spousta bloků. Bylo to vyčištěné, měl jsme opravdu radost z toho, jak jsme to hráli. Škoda těch dvou gólů ke konci," uvedl gólman Curychu.

"První třetinu jsme hráli velice dobře, druhou jsme dělali nějaké chyby, nebylo to tam z naší strany ideální, byť jsme ji vyhráli, ale třetí třetina už byla taková hodně rozpačitá, ale dotáhli jsme to do vítězného konce," konstatoval a ocenil výkon čtvrté formace ve složení Daniel Voženílek, Jiří Černoch a Ondřej Beránek, která se postarala o tři ze čtyř branek. "Jsou šikovní, bojujou o mistrovství světa, takže se mi líbí, že to zúročili a dali góly. Určitě to je ku prospěchu."

V úvodu inkasoval první gól při české přesilovce po chybě Davida Jiříčka a brejku Oscara Lindberga. Musel potom vyřešit situace i po dalších okénkách v defenzivě. "Občas to tam přeskočí a od toho tam jsem, abych dával pozor, když se to někomu nepovede. Pak když se nepovedla jedna rozehrávka mně, tak zase kluci zachránili mě. Je to týmový sport, tak je to super," podotkl Hrubec a pochvaloval si kvalitní test před šampionátem. "V tomhle turnaji jsou všechny tři zápasy hrozně moc kvalitní a jsou to perfektní testy před mistrovstvím světa."

Těší jej, jak jim klape spolupráce s dalšími gólmany Karlem Vejmelkou a Markem Langhamerem. "Jsme všichni na stejné vlně. Když nejsou zápasy, tak si taháme sirky, kdo bude ten třetí a bude čekat. Vycházelo to všechno pěkně spravedlivě. Je to parádní, je u toho i sranda a necítím žádnou rivalitu, ba naopak cítím obrovskou podporu, kterou si dáváme navzájem mezi sebou. Rozebíráme spolu zápasy. Oni na to mají svůj názor, já svůj z brány. Pak to řešíme i s trenérem gólmanů. Všichni čtyři jsme dost zkušení a máme si co předat, abychom se zdokonalovali," prohlásil.

Užil si kulisu utkání a stihl sledovat i světelné efekty v hledišti. "Atmosféra byla skvělá. Jak tam skákali Češi, tak to bylo parádní. I jak zvedali baterky. Já se většinou nedívám do hlediště, ale zase si říkám, že hokej hraju chvíli na to, abych se tady na to nepodíval. Chtěl bych poděkovat fanouškům, že udělali dobrou kulisu," dodal Hrubec.