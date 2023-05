Hrubec hodil kuriózní vlastní gól za hlavu a byl šťastný za vítězný vstup

Riga - Brankář Šimon Hrubec se podílel 24 úspěšnými zákroky na úspěšném vstupu českých hokejistů na mistrovství světa v Rize proti Slovensku (3:2) a byl rád, že nerozhodl okamžik z poloviny úvodní třetiny, kdy si po nahození Mislava Rosandiče zametl puk hokejkou do vlastní branky. Chtěl si puk přistrčit a přikrýt lapačkou, ale projel mu mezi betony a soupeř se lacino dostal do vedení 2:1. Jednatřicetiletá opora Curychu přiznala, že něco podobného nezažila nikdy ani při tréninku.

"Byla to smolná situace, moc bych nad tím nepřemýšlel. Tohle se fakt stane jednou z milionů případů. Místo toho, aby puk byl na placku, tak se zvednul. Já ho plácnul hokejkou seshora, když stál. Chytil úplně jinou sílu, než kterou jsem očekával. V podstatě jsem si ho vystřelil sám sobě mezi nohy. Moc nevím, co bych v tom případě udělal jinak. Asi bych to totiž udělal stejně. Jde jen o to, jestli se kotouč postaví, nebo ne. Dneska se mi poprvé v kariéře puk postavil," řekl Hrubec.

Nezažil podobnou situaci ani v tréninku. "Vážně nikdy. Tak snad jsem si to vybral do konce života. Včetně tréninků už jsem přikryl desítky tisíc puků a pak přijde tohle... Ještěže to nakonec neovlivnilo zápas," oddechl si. Kuriózní situaci ale hned hodil za hlavu. "Když to řeknu blbě, je úplně jedno, jestli dostanete vikýř nebo takový gól. Pořád je to gól. U mě vždycky funguje nedívat se na kostku nad ledem, abych se v tom nešťoural. Těch záběrů na ní běží spousta a je absolutně zbytečné se v tom dál hrabat. Věděl jsem, že ještě zbývá spousta času, kdy můžu týmu pomoct."

Se Slovenskem má na neobvyklé góly smůlu. Před třemi týdny v Ostravě-Porubě v duelu Euro Hockey Challenge při výhře 3:2 po nájezdech jej překonal útočník Richard Pánik parádní fintou bekhendem s čepelí otočenou k ledu. Očekával, že gól asi bude vidět hodně v "highlightech". Teď je dalším adeptem, nikoliv však šikovností soupeře, ale kvůli nešťastnému zásahu.

"Možná to v nich bude, ale já nic nesleduju, jsem teď úplně mimo mediální realitu. Jsem odstřižený od všeho. Nechci se nechat ovlivnit. Kdyby se psalo něco dobrého mohl bych být na hrušce, kdyby se psal něco špatného, mohlo by mě to srážet. Snažím se celou dobu být ve svém neutrálu. Jestli se ke mně něco dostane, tak až po konci mistrovství, a to už bude jedno," uvedl Hrubec.

Klíčový je podle něj výsledek a český tým si ze zápasu odnesl tři body. "Mám hroznou radost, že jsme do turnaje vstoupili vítězně. Je velká výhoda, hlavně psychická, mít hned po prvním zápase tři body. Chtěl bych poděkovat klukům, jak hráli. Naše síla do útoku byla fantastická. Kluky nepoložilo, že jsme prohrávali 0:1 a pak 1:2. Troufám si tvrdit, že jsme zápas drželi ve svých rukách. Na konci jsme pak hráli velmi chytře," prohlásil.

Překvapila je úvodu tvrdá hra soupeře. "Nečekal jsem, že se to začne hned od začátku řezat. Hlavně jsem ale koukal, jak pěkná byla atmosféra. Z obou stran. Věřím, že když teď nebudeme hrát proti sobě, čeští i slovenští fanoušci budou hnát oba týmy. Věřím, že po celé mistrovství světa budeme mít skvělou atmosféru," dodal Hrubec.