Stockholm - Brankář Šimon Hrubec nezabránil 22 úspěšnými zákroky porážce českých hokejistů v závěrečném duelu na Švédských hrách ve Stockholmu s Ruskem 1:3, ale z turnaje měl celkově dobrý dojem. Svěřenci trenéra Miloš Říhy staršího třetí díl série Euro Hockey Tour v sezoně vyhráli a až proti sborné na něm poprvé ztratili body.

"Bylo by fajn vyhrát tři zápasy ze tří, ale zase se na to musíme dívat s pokorou. Buďme rádi. Kdyby nám někdo řekl před turnajem, že budeme mít šest bodů a vyhrajeme ho celý, tak to bereme všema deseti," řekl novinářům Hrubec.

Porážka s Rusy jej ale mrzela. "Samozřejmě je to s Rusy vždycky takové prestižní. To už by byla taková třešnička. Porazit je je vždycky prestiž a skoro bych řekl, že stejné jako vyhrát ten turnaj," podotkl Hrubec, který na turnaji vychytal ve čtvrtek výhru nad Švédskem 5:2.

Češi s Romanem Willem v brance pak v sobotu zdolali i Finy 3:1 a měli už v sobotu večer jasno o triumfu. Na sbornou sice vedli od 29. minuty po brance Tomáše Zohorny, ale soupeř výsledek otočil.

"V minulých zápasech jsme dávali góly z přesilovek, dnes jsme je nedali. Hrát dva zápasy prakticky ve čtyřiadvaceti hodinách je fakt těžké na udržení nějakého tempa. Myslím, že na straně naší, ale i Rusů, byla už vidět únava," zhodnotil utkání Hrubec.

"Turnaj je dlouhý a docela náročný právě v tom, jak se hraje takhle dva dny po sobě a navíc od 12 hodin, takže bez času na nějakou větší regeneraci. Rusové to však měli stejné jako my a holt jim to tam napadalo. Myslím, že dnes měli i více štěstí," doplnil Hrubec.

V utkání mu dvakrát pomohla i tyč. "Rusové jsou šikovní, ale v extralize máme spoustu dalších šikovných hráčů jako Kvapil, Gulaš, Honza Kovář. Nerad bych na někoho zapomněl. V každé lajně v každém týmu jsou nějací top hráči, kteří jsou s těmi ruskými srovnatelní," podotkl sedmadvacetiletý gólman.

Byl rád, že jim turnaj s Willem vyšel. "Seděli jsme spolu na pokoji a bavili jsme se ještě před tím, než jsme jeli, že by bylo fajn, kdyby se nám to povedlo. Já sebe hodnotit nebudu, ale Wildu ohodnotím. Byl to skvělý zápas, co předvedl proti Finům. Opravdu z celého srdce jsem mu to přál, vyšlo to a mám z toho hroznou radost," prohlásil Hrubec.

Nechce odhadovat, jaké má kdo šance na účast na květnovém mistrovství světa v Bratislavě. "Každý bychom tam samozřejmě chtěli, ale kvalitních gólmanů ve světě i v extralize je sousta. Konkurence je velká a bude pak už záležet na trenérech, koho vyberou a kdo pojede. Všichni bychom si to přáli, ale jsou tam jen tři místa," dodal Hrubec.