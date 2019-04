Třinec - Jako dítě začínal Šimon Hrubec v útoku, ale kvůli častým nemocem mu hrozilo, že bude muset hokeje nechat. Pomohla mu až rada doktorky, která mu doporučila, ať si stoupne do branky. Poslechl a dobře udělal. Sedmadvacetiletý gólman v této sezoně pravidelně jezdil na reprezentační akce a Třinec dovedl k titulu.

"Já měl pořád záněty průdušek, asi z toho, jak jsem dýchal ten studený vzduch. Tak mi doktorka řekla, ať jdu do branky, že se tam stejně jenom stojí," uvedl Hrubec po nedělní rozhodující finálové výhře nad Libercem. "Tohle si člověk asi dá dohromady, až zpětně, že hokej vůbec nemusel hrát a že mohl studovat a dělat práci, která by ho ani nebavila. A teď mě živí hokej, baví mě a díky celé organizaci budu mít vytlučené jméno na poháru. Je to úžasné," radoval se.

Těší ho také, že se zařadil ke dvěma gólmanům, kteří mu v kariéře hodně pomohli - třinecký trenér brankářů Jaroslav Kameš a Peter Hamerlík, který vychytal Ocelářům titul před osmi lety. Spolu tvořili od jeho příchodu v roce 2012 brankářský tandem ještě na začátku této sezony, ale Hamerlík ji dochytal v partnerském klubu ve Frýdku-Místku.

"Konečně můžu s nimi na pivo, protože oba mají tituly," pousmál se Hrubec. "Základy mi dal táta (trenér brankářů v Českých Budějovicích), ale Čavar (Kameš) mě vytesal. Petera Hamerlíka beru jako součást rodiny, bude i kmotrem mého syna, což si myslím, že je nejvíc, co může být. Trochu mě mrzí, že jsme to nemohli oslavit spolu. Vzal jsem mu jednu medaili, protože si ji strašně zaslouží. Je něco neuvěřitelného, jakou mi byl celých sedm let podporou," podotkl.

Hrubec přiznal, že ho přemohly obrovské emoce, když Třinec zvýšil v předposlední minutě na 4:2. "Jak jsme dali gól do prázdné brány a začaly na led létat konfety, tak to na mě padlo. Věděl jsem, že už to asi dáme, podlomily se mi nohy a šlo to až do slz. Klukům jsem před zápasem říkal, že vyhrát titul se nepoštěstí každému a vyhrát ho doma je pro vyvolené. Je to něco neskutečného, jak hala bouřila a řvala 'mistři'," líčil.

Vybavila se mu i vzpomínka na předsezonní přípravu. "Hrozně jsem nadával na letní přípravu, protože jsem říkal, že co do nás Venca (trenér Varaďa) rve, je neúnosný. Že to přehání, a že je, myšleno v dobrém, blázen. Ale asi věděl, co dělá, protože jsem se cítil absolutně skvěle. Viděl jsem i na klucích, že bychom mohli hrát klidně další sérii," uvedl.

Podle Hrubce bylo ve finále klíčové, že se třinečtí hráči koncentrovali jen na hokej. "Celý Liberec hrál skvěle a možná je o titul připravilo, že se více hádali s rozhodčími, než aby se soustředili na nás. Nám bylo jedno, co na nás pokřikují, kdo nás dojíždí. Nechali jsme si dát do držky, jen abychom si šli za titulem. A povedlo se to," řekl.

Hrubec chytal své třetí finále a poprvé stál na straně vítězů. "Možná je škoda, že jsem titul nevyhrál předtím, než se mi narodil syn. Jsem hrozně rád, že se nám to podařilo, je to třešnička na dortu, ale asi bych si to tehdy užil více," řekl.

Před loňským play off se Hrubcovi narodil syn Adam a změnily se mu tím priority. "On je pro mě největší výhra, můj titul," prohlásil.

Má také radost, že zakončil sedmileté angažmá v Třinci vysněným titulem. "Je to pohádkové. Já jsem věděl už delší dobu, že v Třinci končím, přestože mi nabízeli krásnou smlouvu, ale já jsem si řekl, že život je krátký a za tu kariéru bych měl zkusit i zahraniční angažmá. Bůh ví, jestli to bude dobré, nebo špatné. To nikdo neví, ale nerad bych jednou seděl na verandě, popíjel kafe a říkal si: jo to tenkrát, kdybych já to zkusil, tak jsem mohl....Ne, teď říkám ano, já to chci zkusit a děláme vše pro to, abych si nějaké zahraniční angažmá zkusil," uvedl.

Pohádková sezona by pro něj mohla ještě pokračovat účastí na mistrovství světa na Slovensku. "Rád bych, ale ani nevím, zda mě chtějí. Když jo, beru všema deseti jakoukoli pozici. Trenéři ale budou chtít postavit nejsilnější kádr, jaký jde, nechám tomu volný průběh," řekl.

Nejprve ho čekají týmové oslavy. "Líbilo se mi, jak říkal Laši (Ján Lašák) po titulu s Libercem, že vyhrát je to dobré, ale musíš to umět oslavit. Věřím, že to oslavím dobře, i když jsem v tomhle panic, protože titul jsem nikdy nevyhrál a je to pro mě poprvé. Ale nějaké pivo si dám," konstatoval.