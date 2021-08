Hruban věří, že basketbalisté kvalifikaci MS s nepříjemnými soupeři zvládnou

Nymburk - Kapitán české basketbalové reprezentace Vojtěch Hruban považuje soupeře nalosované do základní skupiny kvalifikace mistrovství světa v roce 2023 za nepříjemné, ale věří, že tým souboje s Litvou, Bosnou a Hercegovinou a Bulharskem zvládne. Sám se dvaatřicetiletý křídelní hráč Nymburka těší na listopadový návrat do národního týmu poté, co přišel kvůli zranění o olympijské hry v Tokiu i předchozí boj o ně na turnaji v Kanadě.

"Je to replay posledních dvou kvalifikací dohromady. Já mám pocit, že FIBA nám posledních pět let losuje pořád ty samé týmy dokola. Trochu to změnit by bylo fajn, tak doufám, že v další fázi téhle kvalifikace se to už stane a dostaneme nějaký tým, se kterým nehráváme tak často," řekl Hruban, kterého los moc nenadchl.

"Kdybych si měl vybrat, tak bych si nevzal ani jeden z těch tří týmů. Litvu proto, že s ní hrajeme často, nebo byla minimálně v poslední kvalifikaci. Bosnu proto, že je to hodně nepříjemný soupeř, který jde vždycky z nízkého (losovacího) koše, ale přitom má svou kvalitu. A Bulharsko je celkově nevyzpytatelné," uvedl Hruban.

"Na druhou stranu je to celkem jedno, koho máme, byť třeba Slováky bych měl ve skupině rád. Ty potkala trochu smůla, protože mají prakticky nejtěžší skupinu ze všech a s postupem to budou mít složité," komentoval Hruban složení skupiny se Slovenskem, Srbskem, Belgií a Lotyšskem.

"Obtížnost naší skupiny je průměrná. Jsou tam těžší i lehčí skupiny. Litva má samozřejmě výborný tým, během sezony trochu omezený absencí hráčů z NBA a Euroligy, v létě to ale poskládají daleko silnější. To samé Bosna, která má několik hráčů v NBA a Eurolize, takže lehké to mít nebudeme. Na druhou stranu už jsme před takovou výzvou stáli a povedlo se nám to zvládnout, proto věřím, že i tentokrát to bude dobré," podotkl Hruban.

Těší se už na návrat do reprezentačního dresu, na který čeká od únorové kvalifikace ME. Místo bojů o olympijské hry v kanadské Victorii a účasti pod pěti kruhy v Tokiu musel na operaci, která vyřešila jeho dlouhodobé potíže s Achillovou šlachou. "Už jsem začal i hrát teď v přípravě, takže v listopadu nebudu chybět," podotkl Hruban.

Doufá, že už si basketbalisté užijí kvalifikaci i s příznivci v hledišti. "Na fanoušky se z celé kvalifikace těším možná ze všeho nejvíc. Bude to hrozně fajn hrát přes našimi lidmi doma. Doufám, že do té doby budou covidová pravidla rozumná, aby se hala mohla z větší části naplnit a mohli jsme si po dlouhé době společně užít dobrou repre akci," dodal Hruban.