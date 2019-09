Hruban s Audou se vrátili do Šen-čenu po osmi letech

Šen-čen (Čína) - Čeští basketbalisté mají za sebou na mistrovství světa v Číně hektické hodiny. Po čtvrtečním odpoledním zápase proti Turecku v Šanghaji a drobné oslavě postupu do osmifinálové fáze v tamní Českém domě už v pět ráno vstávali. Po přeletu do Šen-čenu si vpodvečer zatrénovali v Bay Sports Centre a chystali se na taktickou přípravu i pořádný odpočinek před sobotním duelem s Brazílií.

Dva členové českého kádru necestovali do Šen-čenu do neznáma. Křídlo Vojtěch Hruban a pivot Patrik Auda poznali město na hranici s Hongkongem už v roce 2011 při univerziádě. "Pamatuju si letiště a místo, kde byl závěrečný ceremoniál, které je vedle našeho hotelu a pak už nic. Hala je jiná, my jsme hráli v té velké, tady se hrál myslím ping pong," řekl Hruban.

"Vzpomínám na to už od té doby, kdy jsme přijeli do Číny. Když jsme ráno jeli kolem parku, kde mají miniaturní sochy a budovy z celého světa, tak mi naskočila vzpomínka. Tam jsme byli na zahájení univerziády. Byla to pro mě super zkušenost. Bylo to vůbec poprvé, kdy jsem jel s národním týmem hrát nějaké zápasy. Takže na to vždycky rád vzpomínám," připojil Auda.

Šen-čen je jedním z nejrychleji rostoucích měst na světě. "Za tu dobu vyrostla další kvanta mrakodrapů. Tam, kde jsme byli, bych to poznal, ale jak Čínani rychle staví, přibyly dva tři miliony obyvatel, takže to je skoro jiné město," prohlásil Hruban.

Před březnovým losem si nepřál znovu zavítat do Šen-čenu v základní skupině, ale pak už si přál návrat, když zjistil, že se tam koná osmifinálová fáze. "Situace se trochu změnila, že Šen-čen byl takhle vítaná destinace spojená s postupem," dodal Hruban.

V Bay Sports Centre si zvykali Češi na jinak nasvícené hřiště. "Hala je jiná než v Šanghaji. Je hodně osvícená palubovka a kolem dokola je tma. Líbí se mi to. Uvidíme, kolik přijde na zápasy lidí a jaká bude atmosféra, ale myslím, že to bude super a užijeme si to," věří Auda.

Čtvrteční večer si hráči vychutnali ještě v Šanghaji s fanoušky i s příbuznými. "Měli jsme radost z postupu. Moc jsme to neoslavovali, protože máme zápasy před sebou, ale bylo super, že jsme se viděli s fanoušky. Byla z toho cítit super atmosféra. Ve všech zápasech nám skvěle pomohli. Chtěl bych jim všem poděkovat," řekl Auda.

"Ráno jsme vyjížděli z hotelu kolem šesté, ale let byl poměrně krátký kolem dvou hodin. Každé cestování hned den po zápase a den před dalším samozřejmě bere nějaké síly, ale je to pro všechny týmy stejné. Máme velkou část dne na zregenerování," dodal Auda.