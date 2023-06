Hru Tři mušketýři, která celosvětově proslavila Divadlo Alfa, čeká 500. repríza

Plzeň - Nejslavnější představení plzeňského Divadla Alfa, maňásková groteska Tři mušketýři, bude mít v červnu pětistou reprízu. Ve více než padesátileté historii divadla není jiná hra, která by se hrála tak často, na tolika místech světa a která by posbírala tolik cen. Přestože od premiéry uplynulo téměř 20 let, o Tři mušketýry je stále velký zájem doma i v zahraničí, řekl ČTK ředitel divadla Jakub Hora.

Inscenace podle románu Alexandra Dumase v režii Tomáše Dvořáka, s výpravou Ivana Nesvedy a v dramaturgii Pavla Vašíčka měla v Plzni premiéru v dubnu 2006. "Přestože představení vzniklo takovou náhodnou formou z klasického Dumasova románu, ale spojením s filmovou groteskou, tak získalo celosvětový úspěch. Od roku 2007 hostovalo asi v 38 zemích světa, má za sebou desítky cen včetně těch nejprestižnějších českých. A Alfu vlastně proslavilo po celém světě," řekl Hora.

Se Třemi mušketýry Alfa projela celou Evropu, navštívila Spojené státy, Japonsko či Spojené arabské emiráty. "To představení je neuvěřitelně populární i po takové době a troufnu si říct, že ve světě takovéhle představení maňáskové nikdy nevzniklo. Proto je takhle neustále živé a nadčasové. Jezdím po hodně festivalech, viděl jsem většinu světových festivalů, ale takhle dobré představení jsem vlastně ve světě nikde neviděl," řekl Hora.

Inscenace sklízí podle něj úspěch i díky tomu, že jí rozumí diváci na celém světě. Při zkoušení vznikl univerzální jazyk a herci používají hlavně citoslovce a mezinárodně známá slova jako déj? vu, faux pas a podobné. "A vždycky se naučíme i některá slova v tom konkrétním jazyce té země, ale ono mluvení tam vlastně není tolik. Funguje to opravdu přes citoslovce," dodal Hora. Součástí hry jsou také písničky, zpívané za živého doprovodu harmoniky, dud a bicích.

Hra určená pro diváky od devíti let získala 21 cen a dvě nominace z tuzemských i zahraničních divadelních přehlídek, například ceny z loutkářského festivalu Skupova Plzeň, cenu Erik, nominaci výroční divadelní Ceny Alfréda Radoka, titul Inscenace roku 2006 v anketě Divadelních novin. Ze zahraničí přivezla ceny z festivalů v Srbsku, Polsku, Maďarsku, na Slovensku, v Chorvatsku nebo Slovinsku. Pětistou a pětistou první reprízu divadlo odehraje dopoledne a večer 19. června.