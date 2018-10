Brno - Solidní výnos a vysokou cukernatost hroznů si letos pochvalují vinaři. Problém by ale mohl být s úrovní kyselin, a to napříč odrůdami. "Výnos je solidní a co se týká kvality, bude to hodně zajímavý rok hlavně pro teplomilné odrůdy jako jsou tramíny, ryzlinky a všechny modré odrůdy," řekl ČTK generální ředitel Znovínu Znojmo Pavel Vajčner. Celé vinobraní je podle něj o dva týdny posunuté a bude končit už příští týden.

Potvrzuje to i výrobní ředitel Vinium Velké Pavlovice Václav Osička. "Sklizeň, která pro nás začala o dva týdny dříve, v týdnu mezi 15. a 19. říjnem končí. Po dvou chudších letech tu máme, co se množství týče, dobrý ročník. Po obavách z teplého a suchého léta přišly i chladnější dny a poměrně intenzivní srážky, které naštěstí nezpůsobily významnější škody na kvalitě hroznů," řekl ČTK Osička.

Posuzovat kvalitu letošních vín je podle něj zatím předčasné, zřejmě bude velmi proměnlivá. "Příliš horké počasí v některých případech nepřispělo aromatice bílých vín, co se týká červených vín, tam zase přispělo k vývoji polyfenolických látek a snad i zajímavým chuťovým profilům červených vín. Náležitá péče bude muset být také věnována vínům s vyššími hodnotami pH," dodal Osička.

Potíže s výší kyselin napříč odrůdami potvrzuje také manažer vinohradů vinařství Sonberk Roman Slouk. "Problém s výší kyselin je napříč odrůdami, proto jsme se také rozhodli u rýnského ryzlinku trochu riskovat a jeho sklizeň o týden odložit. Teď je ideální počasí - v noci chladno a přes den teplo. Kvůli odložení sklizně tak nebudeme končit dřív, ale přibližně ve stejnou dobu jako každý rok," uvedl Slouk.

Zvláštností letošního vinobraní jsou podle něj vysoké teploty, které zároveň lákají různý hmyz a sběrače dost potrápil. "Ještě nepamatuji, že bychom sklízeli v takovém vedru," konstatoval.