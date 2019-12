Hrozně jsme chtěli a myslím, že to bylo vidět, řekl Zábranský

Utkání mistrovství světa hokejistů do 20 let: USA - ČR, 30. prosince 2019 v Ostravě. Hráči ČR se radují z vyrovnávacího gólu na 1:1, vlevo je Libor Zábranský.

Utkání mistrovství světa hokejistů do 20 let: USA - ČR, 30. prosince 2019 v Ostravě. Hráči ČR se radují z vyrovnávacího gólu na 1:1, vlevo je Libor Zábranský. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Dva góly kapitána Libora Zábranského pomohly českým hokejistům alespoň k zisku bodu v utkání proti týmu USA na juniorském mistrovství světa v Ostravě. Devatenáctiletý bek litoval, že Češi Američany neporazili a nezajistili si tak postup do čtvrtfinále. Věří ale, že to zvládnou v závěrečném utkání skupiny B v úterý večer proti Kanadě.

"Byl to strašně emočně náročný zápas. Hrozně jsme chtěli, myslím, že to bylo vidět. Bohužel jsme neurvali tři body, ale máme bod, kterého si ohromně vážíme. Na tomhle turnaji je ta skupina hrozně vyrovnaná, každý bod může rozhodnout. Takže jsme za to rádi, ale teď po půlnoci je nový den. Zítra máme proti sobě strašně těžkou Kanadu," řekl Zábranský po utkání, které USA vyhrály 4:3 v prodloužení.

Zábranský se v utkání prosadil dvakrát v první třetině. Nejprve střelou od modré, poté zakončil při dvojnásobné přesilové hře bezprostředně před brankou.

"Občas se to ustřelí, ale tam jde veškerý kredit klukům. Při první střele gólman absolutně nic neviděl a při druhé jsme výborně sehráli pět na tři. I když to trochu trvalo, měli jsme tam pěkné akce, bušili jsme do nich a byla otázka času, kdy to tam padne. Karel Plášek mě výborně našel a pak už zbývalo to tam jen zamést," ocenil odchovanec Komety Brno spoluhráče.

Češi se i díky němu již v první dvacetiminutovce oklepali z úvodního tlaku. "Celkově v zápase byly velké infarktové situace. Měli jsme dobře postavené tyčky, občas to tam zazvonilo, ale Pářa (Lukáš Pařík) to zavřel a bojovností a srdíčkem jsme to nějak dotáhli aspoň na ten bod," řekl Zábranský.

Domácí se nakonec vyrovnali i s nepříjemnou situací ve 47. minutě, kdy jim rozhodčí neuznali gól Šimona Kubíčka pro kontakt Ondřeje Pavla s brankářem Spencerem Knightem. "Jestli jsme cítili křivdu? Nechtěl bych to komentovat. Je tady nějaký metr (rozhodčích), to už jsem říkal několikrát. Vidíte, kolik vyloučení je na každý zápas. Je toho hodně, ale ti rozhodčí to musí. Oni to mají také hrozně těžké, koukají na ně komisaři. Posoudili to, jak to posoudili, ale my jsme se hecli a vzápětí jsme dali gól," řekl.

Sporný moment podle něj tým spíš nabudil. "Všichni lidi byli v transu. Hrozně jsme to chtěli a jsme rádi, že to tam padlo na 3:3," podotkl a poukázal na vyrovnávací gól, který padl v následné přesilové hře.

Češi se nakonec vyrovnali i s tím, že zápas tradičně hráli jen na šest beků a po odstoupení zraněného Jana Jeníka jen na deset útočníků. "Myslím si, že síly máme všichni. Protože hrát na mistrovství světa v takové atmosféře se nepovede každému, hrozně si toho vážíme. Do každého zápasu jsme strašně natěšení a sil máme ještě dost, takže nastoupit hned zítra nebude problém," řekl Zábranský.