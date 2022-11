Hrozí ztráta důvěry mezi bohatými a chudými zeměmi, řekl Guterres

Šarm aš-Šajch (Egypt) - Na letošní konferenci o klimatu COP27 hrozí ztráta důvěry mezi bohatými a chudými zeměmi. Den před oficiálním koncem konference to uvedl generální tajemník OSN António Guterres. Vyzval také k dohodě ohledně fondu, který by chudším zemím kompenzoval ztráty a škody způsobené klimatickými změnami. Právě tato otázka rozděluje účastníky konference, kteří stále nenalezli shodu na závěrečném dokumentu, uvedla agentura AP. Podle místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse není návrh závěrů konference zdaleka hotov.

"Čas řečí o škodách a ztrátách vypršel," uvedl v prohlášení Guterres. Podle něj nastal čas, aby svět ukázal, že je ochotný pomoc státům, na které změny klimatu doléhají nejvíce a že je schopný výrazně snížit emise skleníkových plynů. Podle generálního tajemníka OSN hrozí "ztráta důvěry mezi Jihem a Severem, mezi rozvinutými a rozvíjející se ekonomikami".

Vytvoření fondu, který by financovaly bohaté státy, na kompenzaci ztrát a škod způsobených v chudších zemích klimatickými změnami, patří mezi body, na kterých se účastníci COP27 nebyli zatím schopni shodnout. V minulosti tyto snahy odmítaly Spojené státy a další západní země. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková dnes uvedla, že by do fondu měla přispívat i Čína, pokud výrazně nesníží své emise skleníkových plynů. Čína je v současnosti zemí s nejvyššími emisemi oxidu uhličitého, stále však patří mezi rozvíjející se ekonomiky.

Podle zahraničních agentur hrozí, že se do pátku nepodaří najít shodu na konečném prohlášení. Vesměs negativní odezvu vyvolal návrh závěrů, který dnes předložilo egyptské předsednictví konference. Podle agentury AP mnozí vyjednavači označili dvacetistránkový text za příliš dlouhý a vágní. Navíc text údajně obsahuje i usnesení, o kterých se vůbec nejednalo. Zmiňuje například závazek rozvinutých zemí dosáhnout do roku 2030 negativních emisí oxidu uhličitého. To by znamenalo, že by kompenzační opatření převyšovala emise. USA a EU přitom chtějí podle nynějších plánů dosáhnout rovnováhy, takzvané uhlíkové neutrality, až kolem roku 2050.

Podle agentury AP zástupci některých chudších zemí odmítají konferenci opustit bez dohody nad fondem. "Hodiny tikají," řekla pákistánská ministryně životního prostředí Sherry Rehmánová. Její země letos zažila ničivé povodně, které připravily o život kolem 1500 lidí. Fond by měl vyplácet kompenzace právě za přírodní pohromy, jejichž sílu a dopady změny klimatu zvyšují.

Návrh závěrů konference COP27 podle Timmermanse není zdaleka hotov

Návrh závěrečného prohlášení mezinárodní konference o klimatu COP27 si vyžádá ještě mnoho práce, aby vzniklo něco, na čem se mohou všechny strany shodnout. Sdělil to dnes místopředseda Evropské komise odpovědný za klimatickou politiku Frans Timmermans, jehož citovala agentura Reuters. Podle ní počítá návrh s udržením cíle omezit oteplování na 1,5 stupně Celsia, avšak mnoho dalších témat zůstává otevřených. Na dokumentu se mají účastníci podle původního programu dohodnout do pátku.

"Ten text si vyžádá ještě mnoho práce. Nejsme v situaci, abychom mohli říci, že jsme dospěli ke společnému postoji, na němž se shodneme. Budeme proto v diskusi pokračovat a doufáme, že se nám podaří společné stanovisko do konce COP27 najít," řekl Timmermans.

OSN už zveřejnila návrh závěrečného dokumentu, v němž se opakují témata z loňska, avšak neřeší kontroverzní body.

Summit má skončit v pátek, ale podle Reuters někteří účastníci mluví o jeho prodloužení přes víkend.

Země zatím nenašly shodu v oblasti pomoci státům, které vlivem katastrofálních událostí způsobených klimatickými změnami utrpí zásadní ekonomické ztráty a nenapravitelné škody. Rozvojové země a státy nejohroženější klimatickými změnami chtějí, aby se na konferenci v egyptském Šarm aš-Šajchu účastníci dohodli na založení fondu, z nějž se bude tato podpora vyplácet.

V minulosti podobné snahy blokovaly USA a EU a odmítaly o kompenzacích za utrpěné ztráty jednat z obav, že budou pohnány k odpovědnosti za podíl svých ekonomik na klimatické změně.

Podle Timmermanse je teď EU ochotná o zřízení fondu jednat, avšak chce nejdříve zjistit, jak by se daly k pokrytí ztrát a škod využít už existující finanční prostředky. "Může z toho vzejít nový fond, ale není to předem dané," řekl Timmermans.