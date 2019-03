Brusel/Londýn/Berlín - Britská vláda se usilovně snaží získat v parlamentu podporu pro brexitovou dohodu, zda se ale hlasování uskuteční, jisté stále není. Dnes to v Bruselu před schůzkou unijních ministrů zahraničí prohlásil šéf britské diplomacie Jeremy Hunt. Zároveň dodal, že riziko odluky od Evropské unie bez dohody se snížilo. Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans mezitím v rozhovoru s ARD řekl, že předpokládá odklad brexitu.

Hunt dnes zopakoval víkendové komentáře britských politiků, že britský parlament bude o brexitové dohodě potřetí hlasovat jen tehdy, kdy bude mít premiérka Theresa Mayová pro návrh jasnou podporu. Dosud Dolní sněmovna dohodu dvakrát odmítla, naposledy před týdnem.

Britský ministr zahraničí nicméně doufám, že se třetí hlasování uskuteční. "Musíme mít ale jasno, že čísla jsou na naší straně," upozornil. Dodal nicméně, že hrozba odchodu bez dohody se snížila.

Konzervativní britský poslanec Jacob Rees-Mogg, který je jedním z hlavních zastánců důsledného oddělení Británie od unijních struktur, nadále trvá na odchodu bez dohody, než na odluce podle návrhu Mayové. Jak ale o dohodě bude hlasovat, chce sdělit až poté, co se vyjádří severoirská Demokratická unionistická strana (DUP). Ta dosud návrh Mayové odmítala.

Podle komentátorů zřejmě vše směřuje k tomu, že Londýn odluku odloží. To si myslí i Timmermans. Očekává také, že britský parlament si tento týden vyjasní, co chce. Timmermans v případě odkladu brexitu řekl, že Británie se bude muset zúčastnit voleb do Evropského parlamentu, pokud Londýn odluku posune za termín květnových voleb.

K odkladu brexitu se podle Německa evropské země nestaví odmítavě. Šéf úřadu německé kancléřky Angely Merkelové Helge Braun to řekl v rozhovoru s deníkem Bild, ačkoli si není jistý, zda Itálie či jiná unijní země by takový záměr nepřekazila.

Mayová o víkendu britské poslance varovala, že delší odklad brexitu si vyžádá i britskou účast v evropských volbách. Braun poznamenal, že pro Brity samotné by nutnost jít k volbám vyzněla podivně v nynější situaci, kdy z EU odcházejí.