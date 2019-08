Hrošovský zažil smutnou rozlučku s Plzní před odchodem do Genku

Plzeň - Záložník Patrik Hrošovský ve čtvrtek odehrál poslední zápas za Plzeň před odchodem do Genku. Přestože Viktoria v odvetě 3. předkola Evropské ligy doma porazila jiný belgický tým Antverpy 2:1 po prodloužení, nedohnala úvodní manko 0:1 a ze soutěže vypadla. Slovenského fotbalistu smutný konec v pohárech mrzí, ale na úspěšné plzeňské angažmá bude rád vzpomínat a těší se na novou výzvu.

Plzeň díky dvěma gólům Michaela Krmenčíka otočila průběžný vývoj dvojzápasu, ale hosté ve 113. minutě vstřelili postupovou branku. "Emotivní to bylo až na konci, kdy jsme dostali gól. Říkal jsem si, že jsou to možná poslední chvíle, které tady hraju. Těžko říct, zda na celý život, ale v této chvíli určitě ano. Bohužel to dopadlo tak, že jsme nepostoupili. Ale takový je fotbal," řekl Hrošovský novinářům.

Domácí měli téměř celý zápas převahu a Antverpy přestříleli, ale dvakrát trefili břevno a další velké příležitosti neproměnili. "Měli jsme tam šancí dost, abychom dali ještě gól a řešilo by to postup pro nás. Bohužel jsme ho nedali. Soupeřovi pak stačí jedna standardka, která byla dobře kopnutá, a dají z toho gól, který je postupový. Největší chyba je, že jsme neproměnili nějakou šanci, mohlo to být 3:0 a bylo by to hotové," uvedl Hrošovský.

Loučení s Plzní je pro něj zvláštní. "Slzy ještě nebyly, ale bylo to dojemné, protože jsem se loučil s fanoušky. S týmem a všemi lidmi, se kterými jsem tady zažil strašně moc pěkných chvil, se rozloučím až zítra. Teď na to není vhodná chvíle," podotkl sedmadvacetiletý středopolař.

"Bude to takové zvláštní. Chtěl jsem si vyzkoušet zahraniční angažmá a když už tam jdu, tak pocity budou asi ještě trochu nostalgické, že po takové dlouhé době opouštím klub. Tak to ve fotbale a v životě chodí a já už se těším na novou výzvu, která přijde," dodal slovenský reprezentant.

Plzeňský tým teprve podruhé za posledních devět let čeká podzim bez skupiny Evropské ligy nebo Ligy mistrů. "Nějaká éra končí. Někteří hráči tady skončili po minulé sezoně, přešli do jiných funkcí. Ale myslím, že přišli dobří hráči. Teď náš výkon byl kvalitní, bohužel postup nepřinesl. Nebylo to jednoduché, ale myslím, že Plzeň může navázat na minulé úspěchy," uvedl Hrošovský.

Ve Viktorii strávil mnoho úspěšných let a patřil k největším oporám. "V době, kdy jsem přišel, Plzeň začínala takovou zlatou éru. Vyhráli pohár, když jsem tu byl v roce 2010. Občas jsem trénoval i s áčkem, ale to bylo bez šance. Postupem času jsem šel po hostováních a kariéra šla postupně nahoru. Povedlo se mi dostat až áčka, což se moc klukům tady v Plzni nepovedlo. Co jsem hrával, tak možná David Štípek, Michael Krmenčík a ještě Láďa Darida, ale ten byl už trošku přede mnou. Jsem vděčný za to, co jsem tu zažil, byly to krásné chvále. V Plzni i žiju, takže na to určitě nezapomenu a budu se sem rád vracet," řekl Hrošovský.

Na přestup už myslel dřív. "Možná jsem si to říkal už v roce 2016, kdy bylo Euro. Ale to mi tehdy bohužel moc nevyšlo, jak jsem si přál. Možná jsem na to v té chvíli ještě neměl. Všechno je tak, jak má být. Přišlo to teď a těším se na to," dodal rodák z Bojnice.