Madrid - Za posledních 14 měsíců měl na kontě jediný gól a ten druhý si slovenský fotbalista Patrik Hrošovský schoval na hřiště Realu Madrid. Svou trefou sice pro Plzeň neodvrátil porážku 1:2, ale alespoň korunoval brankou vydařený výkon českého mistra na půdě favorizovaného soupeře.

"Já moc gólů nedávám a teď ho dám zrovna na Realu. A to jsem mohl dát ještě jeden," prohlásil po utkání Hrošovský, který dal dosud za Plzeň v šesti sezonách osm branek a tu poslední v září Opavě. "Takže tento gól řadím hodně vysoko. Zahrát si na Santiago Bernabeu bylo mé přání a ještě tu dát gól, to je skvělé," radoval se.

Mezi střelce se mohl zapsat už v závěru první půle, kdy po přihrávce Radima Řezníka byl zcela sám před brankářem, ale z voleje branku netrefil. "To se musí proměňovat, ale já to nezvládl. Bylo to těsně před poločasem, takže jsem pak měl v kabině hodně času o tom přemýšlet. Co jsem si říkal, to nemohu prozradit do novin," připustil Hrošovský, že si v duchu nadával, že odmítl vyrovnání na 1:1.

Real pak vedl 2:0, ale slovenský reprezentant v 79. minutě snížil a zadělal na dramatickou koncovku. "Viděl jsem, že obránce proti mě vystupoval, tak jsem si to dal kolem něj a pak mířil na bližší tyč," popisoval.

Na srovnání už ale Plzeň nedosáhla. "Měli jsme tam další šance, škoda, že jsme je neproměnili. Byl to ale dobrý zápas. S výkonem můžeme být spokojení. Měli jsme šance, které si kolikrát nevytvoříme ani v lize. A tohle byl pořád Real Madrid, který třikrát po sobě vyhrál Ligu mistrů, i když teď pět zápasů čekali na výhru. Dopředu jsou fantastičtí, ale vzadu nejsou tak dobří a měli tam místo za obranou," dodal Hrošovský.

Ze zápasu si chtěl na památku odnést dres německého reprezentanta Toniho Kroose, který hraje na stejném postu. "Dres mi slíbil Kroos, ale Milan Petržela byl rychlejší. Tak snad až doma v odvetě," řekl Hrošovký. "Šel jsem do šatny, potkal jsem Kroose, tak jsem se ho německy zeptal. Asi jsem si tím u něj udělal očko a dal mi ho," doplnil Petržela, který má za sebou angažmá v německém Augsburgu.