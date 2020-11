Hronka zaskočily problémy s testem, ale už se těší do hry

Helsinky - Pondělní třiadvacáté narozeniny strávil hokejový obránce Filip Hronek cestou na turnaj Karjala a v izolaci na pokoji v Helsinkách. Teď už se krátkodobá posila Hradce Králové z Detroitu těší na čtvrteční start turnaje proti Švédsku. Za národní tým si zahraje poprvé od loňského mistrovství světa v Bratislavě díky tomu, že po hraničních hodnotách testů na covid-19 dostal povolení ke startu.

"Byl jsem z toho trošku zaskočený, ale naštěstí to dobře dopadlo. Doufal jsem, že se to povede. Bylo kolem toho asi dost práce," popsal Hronek čeká na vyjasnění testu z Helsinek, před kterým už absolvoval úspěšně jeden negativní v Česku.

Než se situace u něj a útočníka Pavla Nováka vyřešila, přišli oba o úterní ranní trénink, ale odpolední přípravu už absolvovali. "Měl jsem štěstí, že jsem se mohl aspoň trošku dýl vyspat. Naštěstí se to vyřešilo. Bylo to super, zase konečně v hale trénovat a normálně s týmem. Nároďák je prostě nejvíc. Každá akce na takové úrovni mě může jen posunout dál," prohlásil Hronek. V Česku se od 12. října až do dneška nesmělo trénovat ve vnitřních prostorách. Na ledě si tak Hronek zatrénoval s Hradcem Králové jen minulý týden ve středu na venkovním hřišti v Dobříši.

Kouče národního týmu Filipa Pešána potěšila touha i za takových okolností reprezentovat a okomentoval to při nominaci i při dotazu na smysl konání turnaje Karjale v současných podmínkách. "Když jsem viděl nadšení Filipa Hronka, že nebude muset zametat listí na Dobříši a může hrát se Švédy, tak se mi smysl konání turnaje potvrdil," uvedl.

"Je super jet na každý nároďák. Ještě navíc v této situaci, když se v Česku nehrálo. Jsem za to rád, že mě vzali s sebou," podotkl talentovaný bek, který byl loni na mistrovství světa vyhlášen nejlepším obráncem a dostal se i do All Star týmu.

Přípravu v Dobříši bral jako zpestření, ale další tréninky pod širým nebem by ho nelákaly. "Bylo to hezké se tam sklouznout, ale není to nic, co bych chtěl praktikovat každý den," usmíval se Hronek.

Narozeninový večer o samotě na pokoji v hotelu Radisson Blue Seaside mu nijak nevadil. "Já narozeniny neslavím. Byl jsem často v Americe, byl jsem tam většinou bez nikoho. Já na to nějak asi netrpím," podotkl.

I přes svůj věk patří mezi lídry týmu a může předávat zkušenosti juniorům z dvacítky, kterých je v kádru hned deset. "Znám tady dost kluků, s většinou jsem se někde potkal. Ještě nejsem tak starý, abych neznal ty o trošku mladší. Když bude potřeba, rád klukům pomůžu," uvedl.

Už v sobotu by se měla po výjimce znovu rozjet poprvé od 11. října extraliga a Hronek věří, že po nedělním návratu z Helsinek stihne hned pondělní utkání Mountfieldu na ledě Vítkovic. "Já si myslím, že s tím nebude problém. Let je krátký. Nevidím v tom žádný problém, v Americe se takhle lítá," řekl ke třem zápasům ve třech dnech.

Zatím netuší, jestli NHL opravdu může odstartovat 1. ledna, jak je předběžně plánováno. "Všechno se teď řeší. Není nic daného. Bude to určitě hodně zajímavá sezona z toho pohledu, že se pořád vůbec neví, kdy se začne," prohlásil Hronek.

Doufá, že Detroit sestaví takový tým, který se ze dna NHL v minulé sezoně dostane do bojů o play off. "Snad bude sezona lepší než minulá. Každý chce být v play off, každý rok je to těžké a ta liga je hrozně vyrovnaná," dodal Hronek.