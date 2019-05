Brno - Po úterním příletu ze zámoří se Filip Hronek zapojil teprve ve středu v Brně do přípravy hokejové reprezentace a dnes už se obránce Detroitu zapsal v českém dresu mezi střelce. Jeho přesilovkový gól ale nakonec v utkání Euro Hockey Tour proti Finsku k vítězství ani alespoň k bodovému zisku nevedl. Porážka 2:3 jednadvacetiletého hráče mrzela.

"Škoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce," litoval účastník loňského mistrovství světa. Druhý reprezentační gól v devátém startu v českém dresu dal v přesilovce pět na tři po přihrávce Jakuba Voráčka. "Bavili jsme se o této možnosti a zkoušeli to i na tréninku. Takže to byla vlastně secvičená akce," řekl druhý nejproduktivnější český obránce této sezony NHL.

První třetina byla z českého pohledu rozjezdová, možná až moc vlažná. "Málo jsme se tlačili do branky a neproměňovali jsme střelecké příležitosti," konstatoval Hronek. "Jejich gólman to měl snazší, nechávali jsme před ním dost prostoru a on to pochytal," řekl odchovanec Hradce Králové. Finové byli podle něj rychlí i agresivní. "Snažili se hrát hodně na brejky, bylo to pro nás náročné," dodal.

K týmu se Hronek připojil až ve středu, den po návratu z USA, navíc s komplikacemi, protože výstroj mu dorazila se zpožděním. I to se možná projevilo na jeho pocitech po zápase s Finskem. "Nebylo to ještě úplně ono. Taky si musím víc zvyknout na užší kluziště," připustil. "Ale je to pro mě lepší jít hned den po příletu na led než někde ležet na hotelu," doplnil.