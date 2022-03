Hroneš, Salač a Pančochová jsou ve Špindlerově Mlýně finále slopestylu

ČTK/AP/Jae C. Hong

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Snowboardisté Jakub Hroneš a Kristián Salač pojedou poprvé v kariéře finále závodu Světového poháru ve slopestylu. Čeští mladíci využili domácího prostředí ve Špindlerově Mlýně a na Snowjamu uspěli v dnešní kvalifikaci. Do sobotního boje o stupně vítězů se dostala mezi ženami Šárka Pančochová.

Sedmnáctiletý Hroneš postoupil z pátého místa v první kvalifikační skupině díky povedené úvodní ze dvou jízd, za kterou dostal 80,33 bodu. O tři roky starší Salač zvládl při druhém startu mezi elitou dvě vyrovnaná kola - v prvním obdržel 75,33 bodu, ve druhém se zlepšil na 78 a v druhé skupině byl šestý. Do finále se z každé kvalifikační skupiny dostala osmička nejlepších.

"Spokojenost největší. Je super, že se mi to podařilo poskládat, a na první finále se strašně těším," zářil Hroneš, který ve Špindlerově Mlýně žije. "Mám to asi šest set metrů k baráku," uvedl.

Salač dosud startoval v SP jen v patnácti letech a v roce 2017 rovněž ve Svatém Petru obsadil 65. místo. "Tenkrát to bylo na zkoušku. Teď mám opravdu šanci něco zajet a jsem rád, že se to povedlo. Byl to obrovský stres, ale obě jízdy jsem dal čistě," oddechl si Salač.

Bývalá vicemistryně světa ve slopestylu Pančochová v první jízdě neustála dopad posledního skoku a byla průběžně dvanáctá, dvě místa za postupem. Druhou jízdu účastnice čtyř olympijských her zvládla bez zaváhání a mezi desítku finalistek prošla z osmého místa. "Měla jsem nervíka trošku a je super, že se mi to podařilo ve druhé jízdě odjet," řekla Pančochová.

Nejlepší výkon v kvalifikaci předvedl Američan Luke Winkelmann. Třetí muž z lednového závodu SP v Calgary dostal jako jediný devadesát bodů, a to přesně. Ženám kralovala Japonka Kokomo Muraseová, která si za druhou jízdu vysloužila 94,5 bodu.