Hronek zařídil dvěma góly výhru Hradce nad Vítkovicemi 3:2

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili v dohrávce 2. kola extraligy doma Vítkovice 3:2 a oplatili soupeři pondělní porážku z Ostravy 1:2. Šestou výhru Mountfieldu ze sedmi utkání v této sezoně zařídil dvěma góly obránce Filip Hronek.

První třetina byla vyrovnaná. Hosté se zaměřili na dobrou obranu a rušivé protiútoky. Domácí se snažili tvořit hru, ale příliš se jim nedařilo dostávat do šancí. Navíc brzy inkasovali, takže se opakoval scénář z pondělí, kdy šli do vedení rovněž hosté. Tentokrát předvedl v páté minutě skvělou akci Hruška, jenž poslal přihrávku před prázdnou bránu Lakatošovi a vyřadil tím ze hry prakticky celou obranu Mountfieldu i gólmana Mazance. Lakatoš situaci zvládl a puk umístil do branky.

V první polovině druhé části pokračoval podobný průběh, jen šancí přibývalo. V hradeckém dresu mohli skórovat Smoleňák i Růžička, ve vítkovickém Schleiss. Gólmani Mazanec s Dolejšem ale odolávali.

Přesto Královéhradečtí srovnali, a to zásluhou dvou nejzkušenějších hráčů. Koukal těsně po ubráněném oslabení poslal dlouhou přihrávku Smoleňákovi, jenž se vracel z trestné lavice. Kapitán provedl blafák precizně, Dolejš nestačil.

Ve 28. minutě trefil vítkovický Vojtěch Polák horní tyč tvrdou ranou ze strany. A od té chvíle začal hradecký tlak. Mountfield na ledě vládl, hrálo se prakticky jen v pásmu hostů. Obří příležitost měl Chalupa, ale Dolejš se stihl přemístit.

Domácí nápor měl jasný důsledek, Severomoravané byli často vylučovaní. V prvních pěti minutách třetí třetiny dokonce třikrát. Ve 45. minutě se jim to také vymstilo. Orsava poslal přihrávku Hronkovi, který trefil horní roh naprosto přesně. Hradecký obránce potvrdil velkou formu, na nedávném reprezentačním turnaji Karjala byl vyhlášen nejlepším bekem.

Hradec i po gólu útočil, přesto hosté mohli srovnat. Možnosti měli Krenželok a Kovář, Mazanec ale zasáhl. Skóre se přesto ještě měnilo. V 58. minutě dal šťastnou branku Hronek, jehož nahrávku srazila obrana za Dolejše. Hosté ještě bleskově snížili zásluhou Hrušky, na body ale už nedosáhli.

Mountfield Hradec Králové - HC Vítkovice Ridera 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 25. Smoleňák (Koukal), 45. Hronek (Orsava, Zámorský), 58. Hronek (Koukal) - 5. Lakatoš (J. Hruška, V. Polák), 59. J. Hruška (P. Trška). Rozhodčí: Šindel, Pešina - Šimánek, Zíka. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:0. Bez diváků

Hradec Králové: Mazanec - Nedomlel, Zámorský, Hronek, Blain, Jank, F. Pavlík - Smoleňák, Cingel, M. Chalupa - Kelly Klíma, V. Růžička ml., J. Sklenář - Lev, Kevin Klíma, Perret - Orsava, Koukal, R. Pavlík - Pilař. Trenér: V. Růžička st.

Vítkovice: Dolejš - Štencel, R. Polák, L. Kovář, Polášek, Koch, P. Trška - Schleiss, Marosz, L. Krenželok - Lakatoš, J. Hruška, V. Polák - Mallet, J. Mikyska, Dej - T. Kubalík, Werbik, Dočekal. Trenér: Trličík.