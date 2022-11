Hronek překonal v NHL Vejmelku, Pastrňák rozhodl prodloužení

New York - Filip Hronek překonal v NHL Karla Vejmelku a navrch přispěl ještě asistencí k výhře Detroitu 4:3 po nájezdech nad Arizonou. Český obránce skóroval počtvrté v řadě a prodloužil bodovou sérii na šest zápasů (6+4). Boston otočil utkání s Carolinou z 0:2 a vyhrál 3:2 v prodloužení. Obrat nastartoval dvěma góly David Krejčí po asistencích Pavla Zachy. Duel rozhodl v čase 63:19 David Pastrňák, který přihrál i na jeden gól a byl stejně jako Hronek vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.

V pátečním programu bodoval z českých hokejistů už jenom Tomáš Hertl. Odchovanec pražské Slavie asistoval u jedné branky San Jose, které doma podlehlo Los Angeles 2:5.

Detroit vedl ve 25. minutě po Hronkových akcích 2:0. Skóre otevřel Andre Copp v přesilové hře z dorážky střely Lucase Raymonda, jemuž přihrál český bek. Rodák z Hradce Králové zvýšil náskok Detroitu tvrdou ranou bez přípravy zpoza levého kruhu nad Vejmelkovu vyrážečku. Arizona smazala manko 0:2 i 1:3, přičemž Jakob Chychrun vyrovnal 26 sekund před koncem třetí třetiny. V nájezdech se prosadil jen Dylan Larkin.

"Má spoustu možností, jak zakončit. Snažil jsem být trpělivý a počkat si na to, co vymyslí, a vystřelil velmi dobře," uvedl k rozhodující akci Vejmelka, který kryl 33 střel. Jednu nepříjemnou ránu schytal v prodloužení se závěrečným klaksonem. "Trefil mě přímo doprostřed masky. Byl to divoký zápas, ale mám rád, když jde na mě hodně střel."

Detroit vyhrál počtvrté v řadě, během série dal Hronek pět gólů. "Jsem sebevědomější, protože se náš tým zlepšuje a daří se nám. Nejdůležitější ale je, že hrajeme jeden za druhého a takový přístup se nám vyplácí," řekl Hronek, který šňůrou čtyř zápasů s gólem vyrovnal klubový rekord. "Všichni víme, že má skvělou střelu. Pozoruju to už dlouho v trénincích a jsem rád, že se o tom můžou přesvědčit i ostatní. Vypadá to, že teď dává gól ze všeho, snažíme se ho přihrávkami hledat. Je to zábava," doplnil Raymond ke střelecké formě Hronka.

Boston vyhrál doma od začátku sezony dvanáctý zápas za sebou a vytvořil tím nový rekord NHL. "Jsme týmem z Original six a klub má dlouhou historii, proto je něco mimořádného, když překonáte jakýkoli rekord. Je to úžasné," prohlásil Pastrňák. "Samozřejmě jsme o rekordu věděli. Už první dvě třetiny jsme hráli správně při hře pět na pět a myslím si, že jsme je trochu unavili. Od třetí části jsme převzali kontrolu a mám radost, že jsme zápas otočili."

S Carolinou, jejíž lídr Martin Nečas podruhé za sebou nebodoval, přitom Boston prohrával ještě na konci druhé třetiny 0:2. K vítězství Bruins nastartovala ryze česká spolupráce: Zacha vybojoval u mantinelu puk a Pastrňák našel přesným pasem před brankou Krejčího. Ten přesně zamířil do horního růžku.

V polovině třetí třetiny Krejčí po Zachově přihrávce vyrovnal nahozením puku od modré čáry na 2:2. Rozhodčí původně gól neuznal kvůli nedovolenému bránění Nicka Foligna brankáři. Boston si ale vzal trenérskou výzvu, jež odhalila, že domácí útočník byl do brankoviště natlačen bránícím hráčem. Prodloužení ukončil Pastrňák v přesilové hře střelou bez přípravy z levého kruhu.

"Nikdy není příjemné, když prohráváte. Seděli jsme o druhé přestávce v kabině, bavili se o tom, jak otočit zápas. Trenér (Jim Montgomery) zmínil rekord a chtěli jsme ho překonat. Cítili jsme, že je ve hře něco speciálního. Je těžké v této lize vyhrát a udělat doma sérii dvanácti vítězství, to je opravdu něco. Jsem šťastný, že se nám to povedlo," řekl Krejčí.

Pastrňák má 32 bodů (14+18) a v produktivitě je třetí za Connorem McDavidem z Edmontonu (16+19) a Jasonem Robertsonem z Dallasu (18+16). Krejčí si po návratu do NHL udržuje průměr téměř bod na zápas, v 18 duelech vstřelil osm branek a na devět přihrál.

Hertl si připsal druhou asistenci u gólu na 1:1 a bodoval pošesté v řadě (1+6). Po zranění se vrátil do sestavy San Jose jeho spoluhráč Radim Šimek, který si připsal čtyři hity. Při vyloučení českého beka se ale Los Angeles ujalo vedení 2:1.

Montreal zvítězil v Chicagu 3:2 po nájezdech, ale zápas po střetu s Jasonem Dickinsonem nedohrál Juraj Slafkovský. Jednička posledního draftu odstoupila ve třetí třetině. Rozstřel rozhodl Kirby Dach, bývalý hráč Blackhawks, a po úspěšném nájezdu na něj domácí příznivci bučeli.

Philadelphia podlehla Pittsburghu 1:4 a sérii proher prodloužila o devátou. Seattle porazil na šestý pokus poprvé v klubové historii Vegas (4:2). O premiérový triumf se zasloužil dvěma trefami Andre Burakovsky. New Jersey uspělo v Buffalu 3:1 a vyhrálo venku podeváté v řadě. Pět vítězství vychytal během série Vítek Vaněček, který plnil v pátek roli náhradníka.

Robertson je s 18 góly novým lídrem tabulky střelců. Útočník Dallasu skóroval proti Winnipegu dvakrát v posledních třech minutách základní hrací doby a vyrovnal z 2:4 na 4:4. Jets, kteří vedli i 1:0 a 2:1, nakonec přeci jen vyhráli, druhý bod jim v prodloužení zajistil Josh Morrissey.

Výsledky:

Boston - Carolina 3:2 v prodl., Washington - Calgary 3:0, Chicago - Montreal 2:3 po sam. nájezdech, Minnesota - Toronto 3:4, Anaheim - Ottawa 1:5, Buffalo - New Jersey 1:3, Detroit - Arizona 4:3 po sam. nájezdech, Tampa Bay - St. Louis 5:2, Columbus - NY Islanders 2:3, Vegas - Seattle 2:4, Dallas - Winnipeg 4:5 v prodl., Philadelphia - Pittsburgh 1:4, San Jose - Los Angeles 2:5. Zápas Nashville - Colorado byl odložen.

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 21 18 0 3 85:47 36 2. Toronto 22 12 5 5 65:58 29 3. Detroit 20 11 4 5 66:61 26 4. Tampa Bay 20 12 1 7 69:63 25 5. Montreal 21 11 1 9 65:73 23 6. Florida 20 10 2 8 69:66 22 7. Buffalo 21 9 0 12 76:73 18 8. Ottawa 20 7 1 12 63:69 15

Metropolitní divize:

1. New Jersey 21 17 0 4 77:47 34 2. NY Islanders 22 14 0 8 72:57 28 3. Pittsburgh 21 11 3 7 76:66 25 4. Carolina 21 10 5 6 58:59 25 5. NY Rangers 21 10 4 7 63:58 24 6. Washington 22 9 3 10 61:69 21 7. Philadelphia 21 7 5 9 51:69 19 8. Columbus 20 7 1 12 58:84 15

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 21 12 4 5 83:61 28 2. Winnipeg 19 12 1 6 56:51 25 3. Colorado 18 11 1 6 64:46 23 4. St. Louis 20 10 0 10 57:70 20 5. Nashville 20 9 2 9 53:65 20 6. Minnesota 20 9 2 9 58:59 20 7. Arizona 19 7 3 9 51:66 17 8. Chicago 20 6 4 10 50:71 16

Pacifická divize:

1. Vegas 22 16 1 5 79:56 33 2. Seattle 20 12 3 5 70:56 27 3. Los Angeles 23 12 2 9 75:78 26 4. Calgary 20 9 3 8 59:65 21 5. Edmonton 20 10 0 10 66:72 20 6. Vancouver 20 7 3 10 70:79 17 7. San Jose 23 7 3 13 69:85 17 8. Anaheim 21 6 1 14 54:89 13