Hronek gólem zpečetil výhru Detroitu, Vrána asistoval

New York - Hokejový obránce Filip Hronek pojistil v předposlední minutě gólem do prázdné branky výhru Detroitu 4:1 nad Columbusem. Český bek, který je nejproduktivnějším hráčem týmu (2+18), se v této sezoně NHL trefil podruhé. V nedělním programu bodoval už jen Jakub Vrána, který přispěl jednou přihrávkou k vítězství Washingtonu 5:4 nad New Yorkem Rangers.

Detroit rozhodl třemi trefami ve třetí třetině. Vedení mu vrátil ve 43. minutě Michael Rasmussen a zbývající dva góly padly v závěru při powerplay. Hronek zvyšoval na 3:1 střelou přes celé hřiště, do prázdné branky zamířil přesně z rohu kluziště. Český bek vstřelil obě branky v této sezoně NHL podobným způsobem při powerplay soupeře.

Ve Washingtonu padl první gól zápasu po akci Vrány. Český útočník se dostal do úniku, ze kterého se sice neprosadil, ale z dorážky skóroval Tom Wilson. Domácí zvýšili ve 46. minutě už na 4:0, ale Rangers ještě zápas zdramatizovali. I díky dvěma gólům Colina Blackwella snížili na 2:4 a v 57. minutě na 4:5. Capitals, v jejichž brance dostal přednost Ilja Samsonov před Vítkem Vaněčkem, ale těsné vedení uhájili.

Boston podlehl doma New Jersey 0:1. Jediný gól zápasu vstřelil v 17. minutě Kyle Palmieri a Mackenzie Blackwood zneškodnil čtyřicet střel včetně šesti pokusů Davida Pastrňáka.

Gólmana Devils zachránila v přeposlední minutě trenérská výzva, po které byl vyrovnávací gól Patrice Bergerona odvolán. Rozhodčí u videa zjistili, že mu předtím vypíchl David Krejčí puk z pod lapačky. Blackwood ještě v posledních sekundách vytáhl důležitý zákrok, když špičkou brusle vykopl kotouč, který už byl větší částí za brankovou čarou.

Výsledky NHL

Washington - New York Rangers 5:4 (0:0, 3:0, 2:4)

Branky: 31. a 36. T. Wilson (na první Vrána), 33. Ovečkin, 46. Kuzněcov, 52. Oshie - 47. a 50. Blackwell, 53. Lafreniére, 57. Kreider. Střely na branku: 22:20. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. T. Wilson, 2. Oshie (oba Washington), 3. Blackwell (New York Rangers).

Detroit - Columbus 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Branky: 11. J. Svečnikov, 43. Rasmussen, 59. Hronek, 59. Naměstnikov - 39. Roslovic. Střely na branku: 29:17. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Rasmussen, 2. Pickard, 3. J. Svečnikov (všichni Detroit).

St. Louis - Anaheim 2:3 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 3. R. O'Reilly, 16. Tarasenko - 29. Fowler, 43. Henrique, 62. Manson. Střely na branku: 40:24. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Manson (Anaheim), 2. Tarasenko (St. Louis), 3. M. Jones (Anaheim).

Boston - New Jersey 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka: 17. Palmieri. Střely na branku: 40:29. Diváci: 2191 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Blackwood, 2. Palmieri (oba New Jersey), 3. Halák (Boston).

Dallas - Florida 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)

Branky: 5. Robertson - 6. a 14. Huberdeau, 7. Duclair, 59. Tippett. Střely na branku: 34:23. Diváci: 4026 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Huberdeau, 2. Driedger, 3. Duclair (všichni Florida).

Chicago - Nashville 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Branky: 48. a 50. DeBrincat - 5. Arvidsson, 19. Järnkrok, 54. Josi. Střely na branku: 29:31. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Josi (Nashville), 2. DeBrincat (Chicago), 3. Arvidsson (Nashville).

Tabulky NHL

Centrální divize:

1. Tampa Bay 34 24 2 8 123:82 50 2. Carolina 33 23 3 7 112:84 49 3. Florida 35 22 4 9 115:98 48 4. Chicago 36 16 5 15 104:114 37 5. Nashville 36 18 1 17 92:107 37 6. Columbus 36 13 8 15 91:117 34 7. Dallas 32 11 9 12 89:88 31 8. Detroit 36 12 4 20 79:115 28

Severní divize:

1. Toronto 34 22 2 10 114:88 46 2. Winnipeg 35 21 2 12 114:98 44 3. Edmonton 35 21 1 13 119:101 43 4. Montreal 31 14 9 8 100:87 37 5. Calgary 36 16 3 17 95:107 35 6. Vancouver 37 16 3 18 100:120 35 7. Ottawa 36 12 4 20 94:135 28

Východní divize:

1. Washington 34 23 4 7 119:99 50 2. NY Islanders 35 22 4 9 105:82 48 3. Pittsburgh 35 22 2 11 115:93 46 4. Boston 31 17 5 9 83:73 39 5. Philadelphia 33 16 4 13 102:120 36 6. NY Rangers 34 15 4 15 107:92 34 7. New Jersey 33 13 4 16 79:101 30 8. Buffalo 33 6 4 23 68:118 16

Západní divize:

1. Vegas 32 23 1 8 104:74 47 2. Colorado 33 21 4 8 113:75 46 3. Minnesota 32 21 1 10 94:78 43 4. St. Louis 35 16 6 13 100:113 38 5. Arizona 35 16 5 14 92:103 37 6. Los Angeles 32 13 6 13 91:90 32 7. San Jose 33 13 4 16 91:115 30 8. Anaheim 36 11 6 19 81:118 28