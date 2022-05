Hronek doufá, že si po neúspěšné sezoně v NHL spraví v reprezentaci chuť

Stockholm - Jednou z klíčových postav reprezentačního týmu na hokejovém mistrovství světa by měl být Filip Hronek. Čtyřiadvacetiletý obránce Detroitu se dnes připojil k výběru kouče Kariho Jalonena, který čeká od čtvrtka do neděle generálka na šampionát v podobě Švédských her. Hronek věří, že si spraví chuť po neúspěšné sezoně Red Wings.

Královéhradecký rodák absolvoval v reprezentačním dresu poslední tři šampionáty. A měl rychle jasno o tom, že se vydá i na čtvrtý, když dostal pozvánku. "Když jsem zdravý, tak jedu vždycky. Je to čest obléct si na sebe ten dres. Je pěkné i vidět kluky a pokecat. Je to zase jiná parta než v klubu v Americe. Jen to ještě dobře odehrát," řekl Hronek v rozhovoru s novináři.

V národním týmu hrál už pod třemi trenéry. Z reprezentační střídačky ho vedli Josef Jandač, Miloš Říha starší a naposledy Filip Pešán. "Nad tím jsem fakt nijak nepřemýšlel, že je tu zase nový kouč. Minulý rok byl také nový trenér... Kari Jalonen je sice Fin, tedy kouč ze zahraničí, ale trénovat asi umí," podotkl Hronek.

Za 78 utkání základní části NHL si připsal 38 bodů díky pěti gólům a 33 nahrávkám. Byl tak druhým nejproduktivnějším obránce mužstva, kterému se však nedařilo. "Těžko se to hodnotí. Play off jsme neudělali, takže nespokojenost. Reprezentaci beru i jako možnost spravit si chuť."

Společně s ním zastupuje barvy Red Wings v českém týmu i útočník Jakub Vrána, jenž většinu sezony strávil rekonvalescencí po operaci ramene, ale po návratu na led nastřílel 13 gólů v 26 zápasech. "Připravil se na to, vrátil se a hrál výborně, takže snad si to přenese i sem," uvedl Hronek.

V posledních dvou zápasech Českých her v Ostravě se střelecky mimořádně dařilo právě zadákům, když proti Švédsku a Rakousku dali osm gólů z 13. "Je jedině dobře, že dávali kluci góly a turnaj se jim povedl. Snad to vydrží i nadále. Ale hlavně, ať vyhráváme jako tým," prohlásil Hronek.

Jedním z úspěšných střelců - dokonce v obou víkendových zápasech - byl velký talent českého hokeje David Jiříček, u něhož se očekává vysoká pozice při letošním draftu NHL. Pravděpodobně dostane prostor i ve Finsku na MS. "Myslím, že hraje dobře, nebyl důvod ho nebrat," podotkl Hronek.

Sílu týmu podle jmen ale hodnotit nechtěl. "Doufejme, že to bude dobré. Na nějaké hodnocení je ale vážně ještě brzy, když jsem se sotva připojil k týmu," uvedl.