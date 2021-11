Hronek asistoval při výhře Detroitu u dvou branek, na gól přihrál i Zadina

New York - Hokejisté Detroitu porazili v nedělním utkání NHL i díky dvěma asistencím Filipa Hronka a jedné přihrávce Filipa Zadiny na svém ledě Vegas 5:2. Chicago udolalo v prvním zápase po změně trenéra Nashville 2:1 v prodloužení.

Detroit od čtvrté minuty prohrával po brance Nicolase Roye, ale ještě v úvodní třetině otočil na 3:1. Zadina stál v přesilové hře u kombinace, kterou zakončil do prázdné branky Lucas Raymond a vyrovnal. V další početní výhodě skóroval Robby Fabbri a poté se Pius Suter prosadil z dorážky Hronkovy střely.

V polovině utkání zvýšil Vladislav Naměstnikov, ale aktivnější hráči Vegas, kteří soupeře přestříleli 40:30, na začátku třetí třetiny snížili trefou Jonathana Marchessaulta. Konečnou podobu výsledku stanovil při hře hostí bez brankáře střelou ze středního pásma Tyler Bertuzzi. U gólu asistoval Hronek, který má na kontě šest kanadských bodů (1+5) stejně jako Zadina (2+4).

"Zápas nám vyhráli speciální formace a vynikající brankář," uvedl trenér Detroitu Jeff Blashill k zápasu, ve kterém vytáhl Thomas Greiss 38 zákroků. Polovinu z nich předvedl ve třetí třetině.

Chicago odvolalo během víkendu trenéra Jeremyho Collitona, pod jehož vedením vyhrálo mužstvo v této sezoně jen jedno z dvanácti utkání. Nahradil jej Derek King a premiéru mu zpříjemnil Alex DeBrincat, který rozhodl prodloužení z přečíslení dva na jednoho. Na gól přihrál Patrick Kane, který si připsal 1100. bod v NHL (409+691).

Autor vítězné trefy vytáhl puk z branky a předal jej Kingovi. "Bylo to moc pěkné gesto. Jsem nadšený, že můj první zápas v NHL v roli trenéra skončil výhrou. Ale není to o mně, je to o hráčích. Říkal jsem jim po utkání, že na sebe můžou být hrdí. Semkli se, bojovali jeden za druhého a odměnou jim bylo vítězství," těšilo trenéra. "Udělali jsme krok správným směrem, hráli jsme uvolněně. Po tom všem, co se včera přihodilo, bylo jednodušší otočit list a začít znovu," řekl DeBrincat.

V základní hrací době skóroval Brandon Hagel, Nashville vyrovnal během dvou minut trefou Alexandrea Carriera. V dresu vítězů byl Dominik Kubalík s šesti pokusy nejpilnějším střelcem utkání.

Vancouver vyhrál nad Dallasem 6:3 i díky třem využitým přesilovým hrám, přičemž vyloučení Radka Faksy potrestal gólem na 2:1. Dvě branky vítězů vstřelil J.T. Miller, po třech bodech si připsali Elias Pettersson, Bo Horvat (oba shodně 1+2) a Quinn Hughes (0+3).

New York Islanders nastoupil poprvé od semifinále play off NHL v brance se Semjonem Varlamovem a na ledě Minnesoty vedli po gólech Anderse Leeho 1:0 a 2:1. Domácí ale ve třetí třetině vystupňovali tlak, soupeře přestříleli 16:2 a otočili na konečných 5:2. K obratu přispěli gólem a přihrávkou Ryan Hartman, Brandon Duhaime a Matt Dumba. Poslední dvě branky padly při power play.

Závěrečná třetina se povedla i Anaheimu, který v ní třemi góly zlomil v utkání se St. Louis nerozhodný stav a vyhrál 4:1. Rozdílovou trefu vstřelil Troy Terry, který bodoval pojedenácté v řadě (8+6). Největší hvězdou zápasu byl vyhlášen gólman John Gibson, jenž kryl 34 střel. Ducks i proto zvítězili počtvrté za sebou, což dokázali naposledy v prosinci 2018.

Statistika nedělních zápasů NHL:

Detroit - Vegas 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Branky: 9. Raymond (Zadina), 11. Fabbri, 19. P. Suter (Hronek), 31. Naměstnikov, 60. Bertuzzi (Hronek) - 4. N. Roy, 45. Marchessault. Střely na branku: 30:40. Diváci: 16.598. Hvězdy zápasu: 1. P. Suter, 2. Fabbri, 3. Greis (všichni Detroit).

Chicago - Nashville 2:1 v prodl. (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 28. Hagel, 61. DeBrincat - 30. Carrier. Střely na branku: 32:21. Diváci: 16.891. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat (Chicago), 2. Saros (Nashville), 3. Lankinen (Chicago).

Minnesota - NY Islanders 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)

Branky: 30. Bjugstad, 48. Hartman, 50. Duhaime, 59. Brodin, 60. Dumba - 20. a 33. A. Lee. Střely na branku: 39:21. Diváci: 15.547. Hvězdy zápasu: 1. Duhaime, 2. Hartman, 3. Kähkönen (všichni Minnesota).

Anaheim - St. Louis 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Branky: 29. Carrick, 43. Terry, 49. Steel, 60. Groulx - 1. Saad. Střely na branku: 27:35. Diváci: 12.056. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Getzlaf, 3. H. Lindholm (všichni Anaheim).

Vancouver - Dallas 6:3 (0:1, 4:1, 2:1)

Branky: 23. a 54. J.T. Miller, 27. E. Pettersson, 29. Horvat, 36. Podkolzin, 58. Boeser - 14. Pavelski, 30. Glendening, 44. Jamie Benn. Střely na branku: 36:28. Diváci: 18.661. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. J.T. Miller, 3. E. Pettersson (všichni Vancouver).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Florida 11 10 1 0 46:24 21 2. Toronto 12 7 1 4 32:32 15 3. Tampa Bay 11 6 2 3 35:35 14 4. Detroit 13 6 2 5 39:44 14 5. Buffalo 11 5 2 4 33:31 12 6. Boston 9 5 0 4 25:26 10 7. Ottawa 11 3 1 7 28:40 7 8. Montreal 13 3 0 10 26:45 6

Metropolitní divize:

1. Carolina 10 9 0 1 39:20 18 2. NY Rangers 12 6 3 3 29:34 15 3. Philadelphia 10 6 2 2 32:25 14 4. Columbus 10 7 0 3 32:28 14 5. Washington 11 5 4 2 37:29 14 6. NY Islanders 10 5 2 3 27:25 12 7. New Jersey 10 5 2 3 26:30 12 8. Pittsburgh 10 4 3 3 33:32 11

Západní konference,

Centrální divize:

1. Minnesota 11 8 0 3 37:36 16 2. St. Louis 10 7 1 2 37:25 15 3. Winnipeg 11 6 2 3 37:32 14 4. Nashville 12 6 1 5 32:33 13 5. Dallas 11 4 2 5 25:35 10 6. Colorado 10 4 1 5 30:36 9 7. Chicago 13 2 2 9 28:48 6 8. Arizona 12 1 1 10 19:49 3

Pacifická divize:

1. Edmonton 10 9 0 1 45:28 18 2. Calgary 11 7 3 1 40:22 17 3. Anaheim 13 6 3 4 42:37 15 4. San Jose 11 6 1 4 32:30 13 5. Vegas 12 6 0 6 33:38 12 6. Los Angeles 11 5 1 5 30:31 11 7. Vancouver 12 5 1 6 33:33 11 8. Seattle 12 4 1 7 34:40 9