New York - Obránce Filip Hronek se podílel v nedělním utkání NHL gólem a přihrávkou na výhře Detroitu 6:3 nad Bostonem. V dresu poražených si připsal dvě asistence David Krejčí. Michael Frolík podpořil brankou vítězství Calgary 5:3 na ledě San Jose, za který přihrál na jeden gól Tomáš Hertl. Asistenci ještě zaznamenal i Dominik Simon, který s Pittsburghem porazil Carolinu 3:1.

Zápas v Detroitu byl jako na houpačce. Domácí vedli po úvodní třetině 2:0 trefami Anthonyho Manthy, který v zápase nasbíral pět bodů (3+2). Boston ale v prostředním dějství otočil. Krejčí vymyslel kontaktní gól, po jeho přihrávce najížděl Jake DeBrusk sám na gólmana Jimmyho Howarda a snížil. Poté český útočník asistoval u gólu na 3:2, když posunul puk na modrou čáru a střelu Kevana Millera tečoval David Backes.

Detroit kontroval čtyřmi góly v závěrečné části. Mantha zkompletoval ve 42. minutě hattrick a za osm sekund překlopil vedení na stranu domácích prvním zásahem v NHL Taro Hirose. Pátý gól vstřelil Hronek, který tvrdou ranou z levého kruhu trefil přesně vzdálenější roh branky. Český obránce si připsal ještě přihrávku u trefy Dylana Larkina do prázdné branky při power play.

Detroit vyhrál popáté za sebou a ve Východní konferenci přeskočil během série z předposledního místa dva týmy. Postup tabulkou ale také znamená menší pravděpodobnost, že získá v draftové loterii právo první volby. Tou by se měl stát Jack Hughes, kterému se předpovídá velká budoucnost.

"Naše fanoušky by mělo povzbudit, že poslední výhry řídí skupinka mladých hráčů, která tady nějakou dobu zůstane. První řada Mantha, Bertuzzi a Larkin nastupovala dnes proti formaci Bergerona a většinu zápasu je přehrávala. Také lajna Athanasioua si vedla dobře proti Krejčímu, který se prosadil, jen když nebyla na ledě. Poměřili se opravdu s dobrými hráči a obstáli," konstatoval trenér Detroitu Jeff Blashill.

Na druhou stranu hrál Boston pod své možnosti a po Floridě (1:4) podlehl o víkendu i Detroitu. "Vymstilo se nám, že jsme je podcenili, i když teď hrají opravdu dobře," řekl kouč Bostonu Bruce Cassidy. "Chtěli jsme si zajistit druhé místo (ve Východní konferenci), abychom měli ten luxus šetřit některé hráče před play off. Ale tu příležitost jsme během víkendu propásli," zlobil se. David Pastrňák vyšel od zápasu s Rangers, ve kterém získal pět bodů (3+2), podruhé za sebou naprázdno.

Calgary nasměrovala k výhře pasáž na konci úvodní třetiny, v níž třemi góly během 75 sekund kanadský tým otočil skóre z 0:1. V prostřední části Flames přidali čtvrtou branku. San Jose ve 46. minutě snížilo po krásné kombinaci, jejíž součástí byl i Hertl, ale hosté po střele Frolíka z mezikruží opět odskočili.

Výhra zajistila Calgary poprvé od roku 1990 prvenství v Západní konferenci. "Je to vzrušující pocit, který nezažíváte každý rok. Je těžké se dostat na vrchol, konkurence v konferenci je vysoká. Ale dokázali jsme to a to svědčí o síle našeho mužstva," řekl Mike Smith, který dostal v brance Calgary přednost před Davidem Rittichem.

San Jose vyslalo v utkání jen patnáct střel a prohrálo poosmé z posledních devíti zápasů. Na vině je zejména absence klíčových hráčů - chybí mu kapitán Joe Pavelski i zkušený obránce Erik Karlsson. "Potřebujeme, aby se uzdravili," podotkl trenér Peter DeBoer. Jeho svěřenci už znají po prohře s Calgary jméno soupeře v prvním kole play off - bude jím Vegas, loňský finalista.

Pittsburgh odvrátil hrozbu, aby se mu Carolina v případě výhry v základní hrací době bodově vyrovnala. Dvoubrankový náskok mu zařídil v první třetině nejstarší hráč NHL Matt Cullen, který jeden gól vstřelil a na druhý přihrál. K vedení 3:0 pomohl Pittsburghu průnik Simona po pravé straně, jehož zpětnou přihrávku využil Patric Hörnqvist. Hosté, v jejichž brance nechytal Petr Mrázek, už jen zkorigovali v 53. minutě výsledek.

Carolina klesla ve Východní konferenci na poslední postupové místo, protože ji přeskočil Columbus, který vyhrál 4:0 v Buffalu. Devátý Montreal ztrácí na Carolinu jeden bod. Vyrovnaná je situaci i v Západní konferenci. První pod čarou je Arizona, která se výhrou 4:0 nad Minnesotou přiblížila osmému Coloradu na rozdíl jednoho bodu.

NHL:

Philadelphia - NY Rangers 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Branky: 17. Bučněvič, 20. R. Strome, 48. Skjei. Střely na branku: 29:25. Diváci: 19.437. Hvězdy utkání: 1. Georgijev, 2. Bučněvič, 3. M. Staal (všichni Rangers).

Pittsburgh - Carolina 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Branky: 11. G. Wilson, 19. Cullen, 41. Hörnqvist (Simon) - 53. Slavin. Střely na branku: 28:38. Diváci: 18.616. Hvězdy zápasu: 1. Cullen, 2. A. Johnson, 3. Hörnqvist (všichni Pittsburgh).

Arizona - Minnesota 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky: 40. a 59. J. Archibald, 8. Galchenyuk, 60. Hinostroza. Střely na branku: 23:39. Diváci: 17.431. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. J. Archibald, 3. Galchenyuk (všichni Arizona).

Buffalo - Columbus 0:4 (0:3, 0:1, 0:0)

Branky: 8. Dubois, 14. Bjorkstrand, 18. N. Foligno, 36. J. Anderson. Střely na branku: 38:36. Diváci: 17.990. Hvězdy zápasu: 1. Dubois, 2. N. Foligno, 3. Bobrovskij (všichni Columbus).

Detroit - Boston 6:3 (2:0, 0:3, 4:0)

Branky: 11., 20. a 42. Mantha, 42. Hirose, 53. Hronek, 60. D. Larkin (Hronek) - 23. DeBrusk (Krejčí), 30. Marchand, 39. Backes (Krejčí). Střely na branku: 28:34. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Mantha, 2. Bertuzzi, 3. Hirose (všichni Detroit).

San Jose - Calgary 3:5 (1:3, 0:1, 2:1)

Branky: 13. Meier, 46. Couture (Hertl), 57. Labanc - 15. Monahan, 16. Jankowski, 17. Prout, 28. Backlund, 49. Frolík. Střely na branku: 15:28. Diváci: 17.313. Hvězdy zápasu: 1. Giordano, 2. J. Gaudreau (oba Calgary), 3. Meier (San Jose).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. p-Tampa Bay 78 59 4 15 309:212 122 2. x-Boston 79 47 9 23 247:207 103 3. Toronto 78 45 7 26 277:237 97 4. Montreal 79 42 8 29 238:227 92 5. Florida 79 35 12 32 258:271 82 6. Detroit 79 31 10 38 221:265 72 7. Buffalo 79 31 10 38 212:265 72 8. Ottawa 78 28 6 44 232:285 62

Metropolitní divize:

1. x-Washington 79 47 8 24 273:240 102 2. x-NY Islanders 79 46 7 26 222:193 99 3. Pittsburgh 79 43 11 25 265:232 97 4. Columbus 79 45 4 30 247:222 94 5. Carolina 79 43 7 29 234:218 93 6. Philadelphia 79 37 8 34 236:264 82 7. NY Rangers 78 31 13 34 218:258 75 8. New Jersey 79 29 10 40 213:267 68

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Winnipeg 78 45 4 29 261:231 94 2. x-Nashville 79 44 6 29 229:208 94 3. x-St. Louis 78 42 8 28 231:212 92 4. Dallas 79 41 7 31 200:194 89 5. Colorado 78 36 13 29 247:234 85 6. Minnesota 79 36 9 34 206:230 81 7. Chicago 78 34 11 33 255:279 79

Pacifická divize:

1. z-Calgary 79 49 7 23 280:219 105 2. x-San Jose 79 44 9 26 279:253 97 3. x-Vegas 79 42 7 30 243:220 91 4. Arizona 79 38 8 33 206:215 84 5. Vancouver 79 34 10 35 217:246 78 6. Edmonton 78 34 9 35 224:261 77 7. Anaheim 80 33 10 37 191:248 76 8. Los Angeles 78 29 9 40 190:248 67

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "z" znamená vítězství v konferenci, "p" vítězství v základní části.