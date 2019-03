Östersund (Švédsko) - Italka Dorothea Wiererová vyhrála na biatlonovém mistrovství světa závod s hromadným startem a získala první individuální titul. Českým reprezentantkám se v obtížných podmínkách v Östersundu nedařilo na střelnici: Markéta Davidová skončila s pěti chybami šestnáctá, Veronika Vítková proběhla cílem hned za ní.

Wiererová měla dosud jediný individuální cenný kov ze stíhačky na MS 2016, kde skončila druhá. Po třech bezchybných střelbách přijela na závěrečnou položku s půlminutovým náskokem. Pak sice dvakrát minula, ale soupeřky toho nedokázaly využít. Stříbro získala s pětisekundovým odstupem Ruska Jekatěrina Jurlovová-Perchtová. Na bronzovou příčku se suverénně nejrychlejším během dostala navzdory čtyřem trestným kolům Němka Denise Herrmannová, která přidala bronz ke stříbru ze stíhačky.

Davidová se držela ve vedoucí skupině do druhé střelby, ale pak dvakrát chybovala a propadla se. Přidala ještě tři chyby vestoje a do závěrečného kola vběhla na 17. pozici.

Dokázala si polepšit o jednu příčku. Po závodě připustila, že horší podmínky na střelnici na tomto MS nezažila. "Foukalo, sněžilo, nebylo to úplně příjemné. Těch chyb je moc. A já jsem asi dneska na víc neměla. Ty podložky dneska strašně klouzaly, takže jsem bojovala ještě s tímhle, strašně mi to trvalo. Myslím ale, že to není nic, za co bych se měla stydět," řekla České televizi.

Maximem dvaadvacetileté Davidové, která byla v aktuální sezoně Světového poháru čtyřikrát na stupních vítězů, tak na premiérovém seniorském mistrovství světa zůstalo sedmé místo z úvodního sprintu. "Byly závody, které se mi povedly, a byly závody, které se mi nepovedly. Takže asi půl na půl," zhodnotila své vystoupení na šampionátu ve Švédsku.

V závěrečném kole se za ni propadla reprezentační kolegyně Vítková, která nechala jeden nesestřelený terč na každé z položek. "Na každé položce jedna chyba je moc v tomhle fyzickém rozpoložení. Na trati to bylo hodně náročné, tam jsem se hodně trápila," řekla. Celkově hodnotila MS pozitivně. "Tím, jak probíhala sezona, tak jsem si tady zajela nejlepší výsledky za celou sezonu," pochvalovala si biatlonistka, která se celou sezonu potýkala s pomalým během.

Na střelnici dnes zkolabovala jedna z favoritek Anastasia Kuzminová. Slovenská vítězka sprintu udělala po čtyřech chybách na obou položkách vleže a celkem s deseti trestnými koly skončila osmadvacátá.

Mistrovství světa ve Švédsku uzavře od 16:00 závod s hromadným startem mužů i s Tomášem Krupčíkem a Michalem Krčmářem.

Pořadí závodu žen s hromadným startem (12,5 km):

1. Wiererová (It.) 37:26,4 (2 trest. okruhy), 2. Jurlovová-Perchtová (Rus.) -4,9 (2), 3. Herrmannová (Něm.) -15,4 (4), 4. Öbergová (Švéd.) -52,7 (3), 5. Eckhoffová (Nor.) -57,7 (4), 6. Dahlmeierová (Něm.) -1:03,4 (4), 7. Röiselandová (Nor.) -1:10,1 (4), 8. Vittozziová (It.) -1:11,2 (4), 9. Perssonová (Švéd.) -1:29,7 (3), 10. Reidová (USA) -1:32,1 (4), ...16. Davidová -1:55,5 (5), 17. Vítková (obě ČR) -2:05,5 (4).

Průběžné pořadí SP (po 22 z 25 závodů): 1. Wiererová 852, 2. Vittozziová 852, 3. Röiselandová 753, 4. Kuzminová (SR) 724, 5. Mäkäräinenová (Fin.) 614, 6. Öbergová 609, ...19. Davidová 401, 33. Vítková 203, 44. Puskarčíková 138, 78. Charvátová 31, 89. Jislová (všechny ČR) 10.

16:00 muži (15 km).