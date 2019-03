Östersund (Švédsko) - Závěrečný den biatlonového mistrovství světa přinesl největší radost italským barvám. Reprezentanti z Apeninského poloostrova ve švédském Östersundu ovládli oba závody s hromadným startem, první velké tituly získali Dorothea Wiererová a Dominik Windisch. Čeští reprezentanti se v náročných podmínkách na střelnici neprosadili. Nejlépe si vedla Markéta Davidová, která s pěti chybami obsadila 16. příčku.

Wiererová po třech bezchybných střelbách přijela na závěrečnou položku s půlminutovým náskokem. Pak sice dvakrát minula, ale soupeřky toho nedokázaly využít. Druhá skončila Ruska Jekatěrina Jurlovová-Perchtová. Na bronzovou příčku se nejrychlejším během navzdory čtyřem trestným kolům dostala Němka Denise Herrmannová.

Davidová se držela ve vedoucí skupině do druhé střelby, ale pak dvakrát chybovala a propadla se. Přidala ještě tři chyby vestoje a do závěrečného kola vběhla na 17. pozici.

Dokázala si polepšit o jednu příčku. Po závodě připustila, že horší podmínky na střelnici na tomto MS nezažila. "Foukalo, sněžilo, nebylo to úplně příjemné. Těch chyb je moc. A já jsem asi dneska na víc neměla. Ty podložky dneska strašně klouzaly, takže jsem bojovala ještě s tímhle, strašně mi to trvalo. Myslím ale, že to není nic, za co bych se měla stydět," řekla České televizi dvaadvacetiletá biatlonistka.

V závěrečném kole předstihla krajanku Veroniku Vítkovou, která udělala po jedné chybě na každé ze čtyř položek a obsadila sedmnáctou příčku. "Na každé položce jedna chyba je moc v tomhle fyzickém rozpoložení. Na trati to bylo hodně náročné, tam jsem se hodně trápila," řekla.

Windisch se ocitl v čele mužského závodu po té, co za větru a sněžení jako jeden z mála zvládl bez chyby závěrečnou položku. Zbytek soupeřů nechal za sebou přibližně o 23 sekund. Ve finiši o stříbro porazil Francouz Antonin Guigonnat Rakušana Juliana Eberharda.

Tomáš Krupčík při premiéře v této disciplíně dlouho útočil na umístění v první desítce. Po bezchybných ležkách se v ní pohyboval ještě po první položce vestoje, kde udělal dvě chyby. Při poslední zastávce na střelnici dlouho profukoval zasněžený dioptr a pak musel na tři trestná kola. Propadl se na konec druhé desítky.

"Myslím si, že to nebylo tak hrozný, aby se v tom nedalo dobře odstřílet. Jasně, že mě to trochu mrzí, protože ten začátek byl výborný. Ale nedá se nic dělat, zkazil jsem si to sám. Ale ty pocity ze šampionátu jsou vesměs pozitivní," řekl jednatřicetiletý Krupčík, který na MS poprvé dostal šanci ve všech individuálních závodech. Jeho nejlepším výsledkem bylo 18. místo ve stíhačce.

Michal Krčmář udělal hned při první položce vleže tři chyby a usadil se na konci třicetičlenného závodního pole. Pak přidal ještě další tři minely a v závěrečném kole si polepšil alespoň na 28. pozici.

K vidění byly kolapsy favoritů. Slovenská vítězka sprintu Anastasia Kuzminová udělala po čtyřech chybách na obou položkách vleže a celkem s deseti trestnými koly skončila osmadvacátá. Lídr SP Johannes Thingnes Bö přijel na závěrečnou položku v čele společně s Rusem Jevgenijem Garaničevem, ale pak netrefil ani jeden terč a skončil třináctý. V boji o malý křišťálový glóbus za hromadný závod se tak na něj dotáhl díky pátému místu Francouz Quentin Fillon Maillet.

Českým maximem v individuálních závodech na tomto MS zůstalo sedmé místo Davidové z úvodního sprintu. Čtvrtá skončila mužská štafeta, šestou příčku obsadila klasická smíšená štafeta. Světový pohár vyvrcholí od čtvrtka do neděle finálovým dílem v Oslu.

Pořadí závodu mužů s hromadným startem (15 km):

1. Windisch (It.) 40:54,1 (3 trest. okruhy), 2. Guigonnat (Fr.) -22,8 (3), 3. Eberhard (Rak.) -23,3 (4), 4. Loginov (Rus.) -27,4 (5), 5. Fillon-Maillet (Fr.) -33,2 (4), 6. Peiffer (Něm.) -39,6 (4), 7. Eder (Rak.) -43,9 (1), 8. Doll (Něm.) -44,4 (5), 9. T. Bö (Nor.) -47,9 (5), 10. Pidručnyj (Ukr.) -48,2 (3), ...20. Krupčík -1:51,2 (5), 28. Krčmář (oba ČR) -3:03,2 (6).

Průběžné pořadí SP (po 22 z 26 závodů): 1. J. T. Bö (Nor.) 1110, 2. Loginov 796, 3. Fillon Maillet 761, 4. Desthieux (Fr.) 753, 5. Peiffer 666, 6. Eder 662, ...19. Krčmář 359, 29. Moravec 251, 40. Krupčík 144, 69. Šlesingr (všichni ČR) 28.

Pořadí závodu žen s hromadným startem (12,5 km):

1. Wiererová (It.) 37:26,4 (2 trest. okruhy), 2. Jurlovová-Perchtová (Rus.) -4,9 (2), 3. Herrmannová (Něm.) -15,4 (4), 4. Öbergová (Švéd.) -52,7 (3), 5. Eckhoffová (Nor.) -57,7 (4), 6. Dahlmeierová (Něm.) -1:03,4 (4), 7. Röiselandová (Nor.) -1:10,1 (4), 8. Vittozziová (It.) -1:11,2 (4), 9. Perssonová (Švéd.) -1:29,7 (3), 10. Reidová (USA) -1:32,1 (4), ...16. Davidová -1:55,5 (5), 17. Vítková (obě ČR) -2:05,5 (4).

Průběžné pořadí SP (po 22 z 25 závodů): 1. Wiererová 852, 2. Vittozziová 852, 3. Röiselandová 753, 4. Kuzminová (SR) 724, 5. Mäkäräinenová (Fin.) 614, 6. Öbergová 609, ...19. Davidová 401, 33. Vítková 203, 44. Puskarčíková 138, 78. Charvátová 31, 89. Jislová (všechny ČR) 10.