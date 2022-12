Hromadná nehoda uzavřela D6, zavřená je i silnice mezi Děčínem a Ústím

Praha - Hromadná nehoda uzavřela dnes vpodvečer dálnici D6 u Lubence na Lounsku v obou směrech, tedy na Prahu i Karlovy Vary. Podle prvotních informací je na místě i autobus a nákladní auto. Čtyři lidé utrpěli zranění, dva z nich transportoval do nemocnice vrtulník. Uzavřená je i silnice I/62 mezi Děčínem a Ústím nad Labem. Také tam se srazilo několik aut. Tři lidé utrpěli lehká zranění. ČTK to řekli mluvčí policie Ilona Gazdošová a mluvčí krajských záchranářů Prokop Voleník. Záchranáři apelují na obyvatele Ústeckého kraje, aby kvůli ledovce nikam nechodili a nejezdili auty. Umožní tím plynulé zásahy jednotkám integrovaného záchranného systému.

"Na dálnici D6 zasahují záchranáři z Ústeckého, Středočeského, Karlovarského a Plzeňského kraje. Dvě osoby s vážným zraněním transportoval vrtulník. Rozsah zranění u dalších dvou osob zatím neznáme," řekl Voleník. Dodal, že z Ústeckého kraje se stala jedna velká ledovka. Do 17:00 vyráželi záchranáři k 50 lidem, kteří se zranili po pádu na kluzkém chodníku.

Dopravních nehod je v kraji více. Podle policejního webu na dálnici D8 na 84. kilometru směrem na Německo narazilo auto do svodidel. Další nehody jsou hlášené na Děčínsku, Litoměřicku i Mostecku. Jde o srážky vozidel nebo o nárazy aut do překážek. Události jsou bez zranění.

Problémy jsou hlášené také na železnici. Rychlík číslo 615 uvázl na trati mezi Litvínovem a Oldřichovem kvůli námraze. Na místo přijel náhradní vůz, ostatní spoje událost nepoznamenala.

Kvůli ledovce a silnému mrazu vydali meteorologové výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí pro Ústecký kraj a části Karlovarského a Libereckého kraje. Platí do půlnoci. O stupeň nižší výstraha před ledovkou platí ve stejnou dobu i v ostatních regionech Čech. Silný vítr s nárazy do 70 kilometrů za hodinu má být na severní Moravě, ve Slezsku, na Českomoravské vrchovině a na Frýdlantsku, může vytvářet sněhové jazyky a silnou námrazu a lámat stromy.

Jihočeský kraj

Na některých místech v jižních Čechách, třeba na mostech, se dnes může tvořit náledí. Silnice po kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Místy může být přes den mrznoucí mrholení nebo slabé sněžení. Nejnižší teplotu v kraji zaznamenali ráno meteorologové ve Volarech na Prachaticku, kde naměřili minus 22,1 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty v kraji se budou pohybovat od minus dvou do plus jednoho stupně Celsia, na horách čtyři až sedm stupňů nad nulou. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů.

"V noci bylo dost mrazivo, takže silnice zůstaly ve stejném stavu jako den před tím. Silnice druhých tříd jsou suché vymrzlé, silnice třetích tříd ve vyšších polohách kryté posypem. Veškeré silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, v malých místech se může tvořit náledí, na mostech nebo přes toky, kde je vyšší vlhkost," řekl ČTK dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista. V noci vyjelo v okresech vždy jen několik sypačů, víc pouze na Jindřichohradecku, kde foukalo a tvořily se místy sněhové jazyky.

V kraji bude dnes zataženo až oblačno, ráno ojediněle mrznoucí mlhy. Přes den se může objevit i mrznoucí mrholení nebo slabé sněžení. Nejnižší teplotu naměřili ráno meteorologové ve Volarech, minus 22,1 stupně Celsia. Na Březníku bylo minus 19, v Hliništi na Prachaticku minus 21,1, v Pohorské Vsi minus 21,4 stupně Celsia. Na Rokytské slati zaznamenali meteorologové minus 18,2 stupně, na Jezerní slati minus 15,3 stupně, na Horské Kvildě minus 17,3 stupně, jak řekl ČTK Markéta Augustinová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Jihomoravský kraj

Záchranáři v Jihomoravském kraji řeší v posledních dnech desítky případů úrazů po pádu na náledí. Jen za dnešek záchranáři ošetřili desítku lidí, řekla ČTK jejich mluvčí Michaela Bothová. Velkou část tvoří senioři. Mezi zranění patří zlomeniny, vykloubeniny a pohmožděniny. Nárůst počtu s pacientů se zraněním po pádu zaznamenala i Úrazová nemocnice Brno.

V Jihomoravském kraji se objevila sněhová vánice minulý týden ve středu. Od té doby sněžilo několikrát a sníh se stále drží. Teploty se mnohdy pohybují pod nulou. "Od minulého týdne, kdy začal ve větší míře padat sníh a objevily se teploty pod nulou a vzniklo náledí, máme desítky výjezdů v souvislosti s počasím. Jsou to výjezdy po celém kraji, dnes hlavně v Brně a také na Břeclavsku. Zatím nebylo nic vážného, ale i to se může stát," varovala Bothová.

V péči záchranářů skončil například senior, který v Brně v lokalitě Lesná upadl na náledí. "Poranil si hlavu. Po ošetření jsme ho předali do další péče," popsala Bothová. Senioři tvoří velkou část zraněných, pády se ale podle mluvčí nevyhýbají ani lidem v produktivním věku nebo mladistvým.

Úrazová nemocnice Brno zaznamenala v souvislosti s počasím nárůst úrazů asi o 20 procent. "Jsou to hlavně úrazy kotníku a zápěstí, například zlomenin a vyvrtnutí," uvedla mluvčí nemocnice Andrea Šromová.

Záchranáři proto radí především starším lidem, aby v tomto počasí zbytečně nevycházeli ven. "Počasí nelze podceňovat. Pokud už musejí v takovém počasí ven, bylo by dobré mít doprovod, nebo se pohybovat po posypaných plochách nebo se přidržovat zábradlí. Opatrnost je na místě," zdůraznila Bothová.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji začalo před polednem pršet. Na promrzlých vozovkách i chodnících se tvoří ledovka. Místy, hlavně ve vyšších polohách padá sníh s deštěm. Silničáři upozorňují, že i když jsou silnice ošetřené, mohou rychle namrzat. Kvůli uklouznutí na ledě vyjížděla záchranná služba od dopoledne zhruba k desítce případů.

"Od 11:00 do 13:00 eviduje záchranná služba prozatím 11 úrazů ve spojení s náledím. Nejčastěji jde o tržné rány, zlomeniny horních i dolních končetin," popsal mluvčí záchranné služby Radek Hes.

V noci na dnešek v Karlovarském kraji spadla teplota až k minus osmi stupňům Celsia. I dopoledne byly asi čtyři stupně pod nulou. Ledové krupky přecházející v déšť pak na promrzlém povrchu rychlé namrzají. Nejdřív se ledová krusta objevila na chodnících nebo zaparkovaných autech. Namrzají ale i silnice, nebezpečné mohou být hlavně mosty.

Meteorologové vydali varování před mrznoucím deštěm pro celé severozápadní Čechy. Déšť souvisí s teplou frontou, která se nad Česko začíná nasouvat od jihozápadu. V dalších dnech se má výrazně oteplit.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji se dnes na silnicích může při mrznoucím mrholení tvořit ledovka a někde i silná námraza. Varování meteorologů platí hlavně pro jižní část Náchodska a pro Rychnovsko. Na horách si řidiči musejí dát pozor na sněhové jazyky. Na silnicích nižších tříd v kraji leží ujetá vrstva sněhu, v Krkonoších o síle do deseti centimetrů, uvedli silničáři a meteorologové.

Hlavní silniční tahy v kraji byly dnes ráno většinou suché a vymrzlé. Teploty v kraji dnes ráno při zatažené obloze klesly k minus pěti až minus devíti stupňům Celsia. Na horách bylo kolem minus sedmi stupňů.

Přes den by mělo být podle meteorologů zataženo až oblačno, ojediněle se slabým sněžením. Teploty by se měly pohybovat mírně pod nulou, na horách od minus tří do minus šesti stupňů. Na hřebenech hor by mohl mít vítr v nárazech rychlost až kolem 90 kilometrů v hodině.

Liberecký kraj

S opatrností jsou ráno sjízdné silnice v Libereckém kraji. Dopravu může komplikovat místy silný vítr a mlhy, odpoledne hrozí mrznoucí déšť s tvorbou ledovky. Vyplývá to z údajů na webech silničářů a meteorologů.

Teploty jsou ráno nejčastěji kolem minus pěti stupňů Celsia, ve Frýdlantském výběžku těsně pod nulou. Právě v tomto výběžku se v důsledku silného větru už ráno tvoří sněhové jazyky. Podle dopravního webu policie jsou na silnici 29011 od Nového Města pod Smrkem ve směru na Raspenavu a Lázně Libverda. Podle údajů na twitteru integrovaného systému dopravy IDOL stály autobusy linek 651 a 671 u sněhové závěje v Ludvíkově.

Silnice v kraji jsou jinak převážně suché vymrzlé nebo vlhké. Ujetá vrstva sněhu krytá posypem je na silnicích nižších tříd v horských oblastech Semilska a také v Jizerských horách. Zbytky ujetého sněhu jsou na silnicích III. tříd v Lužických horách na Českolipsku. Mlhy se místy tvoří na Semilsku. Meteorologové varují i před silným větrem v celém kraji, místy s nárazy až 70 kilometrů v hodině, na horách může dosahovat rychlosti až 90 kilometrů.

Meteorologové očekávají, že přes den bude v Libereckém kraji převážně zataženo. Odpoledne od jihozápadu se přidá místy mrznoucí déšť, zpočátku přechodně by mělo i slabě sněžit. Večer by srážky měly ustávat. Nejvyšší denní teploty budou mezi minus třemi stupni Celsia a nulou, ve Frýdlantském výběžku budou až tři stupně nad nulou. Na horách bude maximálně mezi minus pěti až minus dvěma stupni.

Středočeský kraj

Na středočeských silnicích nižších tříd se mohou dnes objevit zledovatělé úseky. Řidiči by měli být opatrní hlavně na Příbramsku a Benešovsku. Opatrně by měli lidé jezdit na všech silnicích druhých a třetích tříd, dálnice a silnice prvních tříd jsou sjízdné bez omezení. Místy stále hrozí ledovka, vyplývá z aktuálních informací na webu Ředitelství silnic a dálnic ČR Dopravniinfo.cz.

Hlavní tahy jsou sjízdné, avšak například na 28. kilometru dálnice D1 u Chocerad se vytvořilo náledí. Dopravní komplikace na místě nejsou. Zledovatělá vrstva je na některých silnicích třetí třídy na Příbramsku a také na Benešovsku.

Podle výstrahy meteorologů hrozí během dneška v Čechách a na Českomoravské vrchovině mrznoucí srážky s tvorbou ledovky.

Kraj Vysočina

Dopravu na Vysočině dnes ráno zkomplikoval silný vítr, kvůli kterému se tvořily sněhové jazyky. Řidiči podle mluvčí policie Dany Čírtkové hlásili problémy se sjízdností asi na 12 místech. Nejhorší byla situace na Havlíčkobrodsku a Jihlavsku, kde se také stalo nejvíc nehod. Policie jich řešila 20, lehce se při nich zranili tři lidé. Silnice zůstávají sjízdné se zvýšenou opatrností.

Nejvíc omezená byla doprava na silnici I/38 u Havlíčkova Brodu, kde provoz ráno omezila řada stojících kamionů. Podle silničářů se sypače musely na místo opakovaně vracet, vítr sníh na silnice vracel. Doprava se podle Čírtkové dopoledne zklidnila s tím, jak opadla dopravní špička.

Dnes je na Vysočině oblačno až zataženo, místy slabě sněží. Na západě kraje hrozí mrznoucí déšť. Teploty mají být podle předpovědi meteorologů v rozmezí dvou až pěti stupňů pod nulou. Vítr může mít v nárazech rychlost přes 70 kilometrů v hodině.

Zlínský kraj

Na silnicích nižších tříd ve Zlínském kraji zůstávaly dnes ráno místy zbytky sněhu. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností, stejně jako hlavní silniční tahy a dálnice, které jsou většinou holé, suché a vymrzlé. Na vozovkách, které silničáři sypou kamennou drtí, leží mnohde uježděná vrstva sněhu. Silnice na Vsetínsku mohou namrzat, na Uherskohradišťsku varují silničáři před mrznoucími mlhami. Vyplývá to z aktuálních údajů zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Ve Zlínském kraji bylo dnes ráno většinou zataženo bez srážek, na Kroměřížsku polojasno a na Uherskohradišťsku skoro jasno. Místy foukal slabý vítr. Teploty se v regionu pohybovaly od minus 13 do minus čtyř stupňů Celsia.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno. Ojediněle očekávají meteorologové mrznoucí mlhy, v Bílých Karpatech může slabě sněžit. Nejvyšší odpolední teploty by se měly pohybovat mezi minus třemi stupni Celsia až nulou. Rychlost větru místy v nárazech přesáhne 50 kilometrů v hodině, především ve vyšších polohách se kvůli silnému větru mohou tvořit sněhové jazyky.