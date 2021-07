Hromadná nehoda na D1 na 35. km těsně před uzavírkou si vyžádala jedno úmrtí

Ostředek (Benešovsko) - Při hromadné nehodě na dálnici D1 na 35. kilometru těsně před uzavírkou ve směru na Prahu zemřel dnes odpoledne řidič kamionu. V místě těsně před uzavírkou, která trvá dva dny kvůli demolici mostu, se střetly dvě nákladní vozidla, jedno osobní auto a autobus. V úseku před sjezdem na objízdnou trasu se vytvořila kolona, řidič kamionu nedobrzdil a narazil do stojících vozidel. Záchranáři odvezli do nemocnic ke kontrole bez vážnějších zranění dvě děti a dva dospělé. ČTK to řekly policejní mluvčí Lucie Nováková, mluvčí hasičů Vladimíra Kereková a mluvčí záchranářů Petra Homolová.

Nehoda se stala kolem 13:15 ve zúženém úseku na 35. kilometru. "Řidič kamionu v uvedeném úseku nedobrzdil a narazil do kolony stojících vozidel a sám bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem," uvedla policejní mluvčí. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Okolnosti a příčiny nehody nyní zjišťují policisté. Mluvčí hasičů odhadovala dobu uzavření na více než dvě hodiny.

Nehoda se stala kilometr před uzavřením dálnice. V úseku mezi 21. kilometrem (exit Mirošovice) a 34. kilometrem (exit Ostředek) nemohou auta projet od sobotního večera. Dnes se před sjezdy na objízdné trasy tvoří kolony. Plánovaná uzavírka kvůli demolici mostu přes dálnici u obce Kaliště potrvá do pondělí večer.