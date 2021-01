Hrňa rozhodl o výhře Třince na ledě Komety 3:2

Brno - Hokejisté Třinec vyhráli v dohrávce 1. kola extraligy v Brně 3:2 a porazili Kometu i potřetí v sezoně. Druzí Oceláři si připsali páté vítězství z posledních šesti zápasů a přiblížili se vedoucí Spartě na dva body. Rozhodl o tom 37 sekund před koncem v přesilové hře Erik Hrňa. Kometa prohrála čtvrtý z uplynulých pěti duelů.

Úvod první třetiny patřil aktivnějším hostům, jejichž tlak ještě podpořilo brzké vyloučení brněnského obránce Gulašiho. Vejmelka musel pochytat několik ošemetných střel Ocelářů a svůj tým častokrát podržel. Po skončení početní výhody už ale kapituloval. Adámkovu střelu od modré čáry tečoval šikovně do protipohybu gólmana Hrehorčák.

Slezané nadále praktikovali ofenzivní hokej a vznikl z toho další faul, tentokrát v podání Kuska. Jenže místo závaru před domácí brankou šel za chvíli za katr také Rodewald, jenž podrazil Muellera. A právě tento americký střelec dokázal využít zkrácenou přesilovku. Po kombinační akci s Holíkem a Zaťovičem ze své obvyklé pozice zakončil nechytatelně do Štěpánkovy brány.

Od vyrovnání byla Kometa lepší a měla slibné možnosti na to, aby šla do vedení. Nejprve z mezikruží pálil těsně vedle Mueller a následně z podobné pozice nechal vyniknout Štěpánka obránce Gulaši. Pohledná první část tak skončila nerozhodně.

I první polovina druhé třetiny patřila hostům, kteří si vynutili dva fauly a přes minutu dlouhou početní výhodu pět na tři. V ní napřáhl Stránský a jeho rána zazvonila na tyči za zády brankáře Vejmelky. Kometa se ale jinak statečně bránila a těžké chvíle přežila.

Ve 30. minutě hráli přesilovku i domácí a velkou šanci měl Schneider, který ze slotu trefil ležícího Štěpánka. O tři minuty později se už Brňané dočkali. Třinec totálně propadl ve své útočné třetině a Kometa jela do málo vídaného brejku čtyři na jednoho. Ten perfektně využil střelou bez přípravy první brankou sezony osmnáctiletý bek Svozil.

Dobře hrající domácí přišli o své vedení dvě minuty před druhou přestávkou. Puk poskakoval před Vejmelkou a důrazný Kurovský jej protlačil za jeho záda - 2:2.

Atraktivní podívaná pokračovala i v poslední třetině. Oba týmy hrozily především v přesilovkách, Hrňovu střelu tečoval Leier do tyče. Poté Plášek prostrčil kotouč na volného Schneidera, který sám před bránou trefil jen betony třineckého gólmana. Pět minut před koncem zvonila pro změnu tyčka na opačné straně. Juniorský reprezentant Kučeřík málem docílil své první branky v extralize, ale konstrukce mu překazila radost.

Minutu a půl před koncem byl vyloučen Holland za hrubost a Třinec dostal velkou šanci rozhodnout. V čase 59:23 se tak také stalo. Na pravém kruhu dostal nabito Hrňa a bylo hotovo. Nic na tom nezměnila ani závěrečná power play v podání Brňanů, kdy byl ještě vyloučen kapitán Zaťovič a za protesty navíc vyfasoval osobní trest.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Zachrla (Brno): "Znali jsme sílu Třince v jeho herních fázích, takže jsme se na to připravovali a snažili jsme se je eliminovat naší aktivitou, což se nám dařilo. Řekl bych, že jsme celý zápas tahali za delší konec provazu. Hráli jsme však aktivně, měli gólové šance, ale nedokázali je využít. Závěr zápasu byl pro nás hodně krutý."

Václav Varaďa (Třinec): "Přáli jsme v Brně zvítězit. Myslím si, že jsme si zasloužili dát v zápase první gól, což se nám podařilo. Domácí se sice dostali do nějakých příležitostí, ale nedokázali je využít. Kometa vyrovnala hru v přesilové hře, kterou jsme přečkali. Poté, co jsme propadli u naší střídačky, se domácí dostali do vedení, ale nám poté pomohl vyrovnávající gól, i když byl trochu se štěstím. Ve třetí třetině jsme trpělivě čekali na svoji šanci, která přišla v přesilové hře, která nám v závěru zajistila bodový zisk."

Dohrávka 1. kola hokejové extraligy:

HC Kometa Brno - HC Oceláři Třinec 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Mueller (Zaťovič, P. Holík), 33. S. Svozil (Kusko, D. Bondra) - 6. Hrehorčák (M. Adámek, Kurovský), 38. Kurovský, 60. Hrňa (Martin Růžička, M. Doudera). Rozhodčí: Kubičík, R. Svoboda - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 7:2, navíc Zaťovič (Brno) 10 min. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

Brno: Vejmelka - Zámorský, F. Král, Freibergs, Holland, S. Svozil, Gulaši, Kučeřík - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Plášek, Klepiš, Schneider - Valský, Kusko, D. Bondra - Matěj Svoboda, F. Dvořák, T. Šoustal. Trenér: L. Zábranský st.

Třinec: J. Štěpánek - Gernát, M. Doudera, D. Musil, Jaroměřský, M. Adámek, Dravecký - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Rodewald, M. Špaček, Leier - Kurovský, Marcinko, Hrehorčák - Hrňa, M. Kovařčík, Kofroň. Trenér: Varaďa.