Hrkání v Drslavicích letos musejí zvládnout jen dva chlapci

Drslavice (Uherskohradišťsko) - Pouze dvojice čtrnáctiletých chlapců se letos postará o tradiční velikonoční hrkání v Drslavicích na Uherskohradišťsku. S dřevěnými klapači poprvé projdou obec dnes večer, na další obchůzky vyrazí na Velký pátek a Bílou sobotu. Kvůli opatřením, která mají zabránit dalšímu šíření nákazy novým typem koronaviru, se k nim letos nebudou přidávat mladší chlapci, řekl ČTK starosta Rostislav Mihel (KDU-ČSL).

Hrkání s pomocí různých dřevěných nástrojů nahrazuje zvuk zvonů, které podle liturgie přestávají na Zelený čtvrtek bít a odlétají do Říma. "Jsme křesťansky založená obec, hrkání tady má hlubokou tradici, která je dodržovaná od nepaměti. Nechtěli jsme ji úplně zrušit. Máme dva takzvané pány, což jsou čtrnáctiletí kluci, kteří vedou menší děti. Vyřešili jsme to tak, že ti budou samozřejmě chodit, obcházet dědinu. Ale budou v odstupech a ostatní kluci se k nim nebudou přidávat," uvedl Mihel.

Jakmile se podle něj objeví páni před domem, mohou se mladší chlapci, kteří v něm žijí, k hrkání symbolicky připojit se svými řehtačkami a klapači například ze zahrady nebo ode dveří. "Chceme zamezit tvoření skupinek," řekl starosta.

V čele hrkačů chodí podle tradice právě čtrnáctiletí chlapci. Letos jsou v obci v tomto věku pouze dva. Do soboty by tedy měli zvládnout všech sedm naplánovaných obchůzek obcí, aniž by je střídali jejich vrstevníci, případně se přidával počet obchůzek. "Takzvané vyhrkávání, kdy kluci na Bílou sobotu ráno obcházejí domy a koledují peníze, jsme zrušili úplně. Vyřešili jsme to tak, že s rodiči pánů uzavřeme dohody o příspěvcích na udržování tradic. Budeme jim v uvozovkách kompenzovat ušlé peníze, které by si kluci vyhrkali," uvedl starosta.

Do průvodu hrkačů vedených pány se podle něj v Drslavicích běžně zapojuje deset až 30 mladších chlapců. Záleží na tom, jak jsou v obci zrovna dané ročníky silné. Nejmladším z hrkačů bývá kolem tří let.

Letošní hrkání omezily také další obce ve Zlínském kraji. Například v Lačnově na Vsetínsku se do něj mohou lidé ve stanovené časy zapojit po dobu pěti minut pouze ze své zahrady nebo dvorku. Podobně tomu bude v Kelníkách na Zlínsku, kde obec vyzvala místní, aby se do velikonočního hrkání pustili ze své zahrady, dvora nebo zápraží.