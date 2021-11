Hřib: Zrušit vánoční trhy ze dne na den je nehorázné

Praha - Vládní rozhodnutí zrušit kvůli pandemii nemoci covid-19 vánoční trhy je podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) nehorázné a vláda musí trhovcům nabídnou adekvátní kompenzace. "Navíc je naprostý paradox zrušit venkovní trhy třeba na náměstí Republiky a vedle toho nechat fungovat přeplněné nákupní centrum," sdělil dnes ČTK Hřib. Vláda od pátečních 18:00 zakázala konání vánočních trhů s výjimkou prodeje stromků a kaprů. Na veřejných místech lidé nebudou smět pít alkohol. Asociace hotelů pokládá zákaz vánočních trhů za velmi špatné rozhodnutí.

"Rozhodnutí vlády o zrušení konání venkovních vánočních trhů doslova ze dne na den, je nehorázné vůči všem provozovatelům trhů i samotným stánkařům, kteří si zboží mnohdy zakoupili na úvěr. Je neskutečné, že je nechali stánky i postavit a teď je budou nutit je zase zbourat," uvedl Hřib.

Vláda musí podle primátora nabídnout adekvátní finanční kompenzace všem stánkařům. "Považuji to za důkaz finálního selhání dosluhující vlády Andreje Babiše (ANO) a jejich absolutní neschopnosti cokoliv plánovat. Zajímalo by mě, co pro zbrzdění pandemie dělali doteď," uvedl Hřib.

Zrušit venkovní vánoční trhy pak označil za paradoxní, kdy například na náměstí Republiky bude zrušen venkovní trh, ale sousední obchodní centrum zůstane otevřené. "Připomíná mi to situaci z minulého roku. Tehdy jsme ale byli svědky situace, kdy dobrá čísla v Praze umožnila vládě nechat v rámci systému PES velké obchody otevřené v celé zemi. Díky tomu pak pandemie dosáhla v lednu dalšího maxima," dodal Hřib.

Nařízení kritizuje rovněž pořadatel největších pražských vánočních trhů na Staroměstském náměstí, firma Taiko. Podle firmy jsou vládní opatření šokující a označují je za absurdní a pro některé prodejce za likvidační.

Zákaz vánočních trhů pokládá Asociace hotelů za velmi špatné rozhodnutí

Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) považuje za velmi špatné dnešní rozhodnutí vlády o zrušení vánočních trhů. Podle prezidenta AHR Václava Stárka bylo totiž možné na nich dodržet režim podle požadavků hygieniků. Zkrácení provozní doby restaurací je podle něho dalším omezením, které bude mít dopad na tržby. Je třeba znovu začít řešit kompenzace a probrat, zda slíbená podpora je dostatečná, řekl dnes Stárek ČTK. Gastronomická sekce Hospodářské komory ČR je zase zklamaná, že se vláda nepoučila z minulosti a neřeší například shlukování lidí po 22:00. Ministry proto vyzvala, aby zajistili důsledné vymáhání platných nařízení, sdělil ČTK za Gastronomickou sekci Luboš Kastner.

Vláda od pátečních 18:00 zakázala konání vánočních trhů s výjimkou prodeje stromků a kaprů. Alespoň malá část turistů, která by do České republiky v následujících týdnech přijela, by podle Stárka mířila právě za adventními trhy. Propagace v zahraničí lákala právě na jejich konání, uvedl.

Restaurace, bary a kluby budou muset mít od pátku zavřeno mezi 22:00 a 04:59. Stárek to sice nepovažuje za zásadní omezení, ale opět tím budou podle něj negativně poznamenány návštěvnost a tržby. Kastner dnes ČTK řekl, že restauratéři žádali vládu, aby ve 22:00 povolila provedení poslední objednávky a hosté museli podniky opustit do 23:00. Dřívější zkušenosti podle něj totiž ukázaly, že po 22:00 lidé chodí v hloučcích po ulicích a nevědí, co s časem. Pokud by ale odešli až hodinu před půlnocí, zamířili by rovnou domů.

AHR i Gastronomická sekce Hospodářské komory očekávají znovuotevření debaty o kompenzacích. Zatím vláda schválila fungování programů COVID 2021, COVID Nepokryté náklady a kompenzačního bonusu. Ministerstvo práce by mělo připravit obnovení programu na podporu zaměstnanosti Antivirus, konkrétně příspěvku B. Od nové vlády zástupci podnikatelů očekávají ujištění, že náhrady stát podnikatelům vyplatí i v případě rozpočtového provizoria.

"Důrazně vyzýváme vládu, aby přijatá opatření skutečně vymáhala, neboť považujeme za nepřijatelné, že na opatření doplácí poctivě se chovající podnikatelé, zatímco černí pasažéři na ignorování pravidel vydělávají," dodala Gastronomická sekce Hospodářské komory ČR.