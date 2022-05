Hřib vytýká vládě přístup k přesunu uprchlíků

Praha - Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se chce sejít s premiérem Petrem Fialou (ODS) kvůli přemisťování ukrajinských uprchlíků do méně vytížených krajů. Vládu Hřib kritizuje kvůli jejímu přístupu k problému přemisťování a vytýká jí nedostatečný přístup při hledání motivace pro přesun uprchlíků do méně vytížených krajů. Hřib to dnes sdělil ČTK po on-line jednání hejtmanů se zástupci vlády. Ve středu pak podle něho kvůli přetíženosti Prahy bude jednat magistrátní krizový štáb o případném uzavření asistenčního centra KACPU pro uprchlíky ve Vysočanech.

Praha se potýká s velkým přílivem uprchlíků, kterých je podle dřívějšího vyjádření primátora až čtyřikrát více než v některých dalších krajích. Asistenční centrum pro uprchlíky, které slouží pro Prahu a střední Čechy, dosud odbavilo přes 90.000 lidí. Kvůli velkému množství romských uprchlíků přebývajících na hlavním nádraží již muselo být vybudováno stanové městečko v Troji a druhé vzniká v Malešicích.

"Dnes mi bylo sděleno, že mnou navrhované omezení dávek pro uprchlíky v přetížených regionech není údajně legislativně možné. Bohužel nebyly představeny ani žádné jiné alternativy k dostatečné motivaci pro rovnoměrné rozdělení uprchlíků v regionech. S tímto závěrem nesouhlasím," uvedl Hřib. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve Sněmovně následně řekl, že legislativní skupina se k možnosti zavést rozdílnou výši dávek postavila spíše negativně.

Podle primátora se zdá, že získat efektivní nástroj pro rovnoměrnější rozprostření uprchlíků po krajích není vysokou vládní prioritou. "Osobně tomu nerozumím, protože i ukrajinský velvyslanec (Jevhen Perebyjnis) se podle svých slov snaží sám přimět své krajany, aby šli do méně zatížených regionů, než je Praha," uvedl Hřib.

Kvůli současné situaci proto požádal o termín osobní schůzky s premiérem Fialou. "Jsem hluboce přesvědčen, že uprchlíkům z Ukrajiny musíme pomáhat, protože jde především o děti a ženy, jejichž otcové a muži brání Evropu před ruskou hrozbou. Musí se k tomu ale začít efektivně využívat možnosti, které máme k dispozici," dodal Hřib.

Ministr vnitra je připraven na diskusi s primátorem, žádost o jednání podle něj jistě neodmítne ani Fiala. "Naše priorita nejsou relokace jako takové, ale to, aby tady od září fungoval vzdělávací a školní systém tak, aby ta místa reálně byla," uvedl Rakušan. Systém pozitivních motivací, jak přitáhnout uprchlíky do regionů, podle Rakušana vzniká, ale je to dlouhodobý proces. "Ale je iluzorní si myslet, že Praha bude mít stejnou vytíženost jako jiné kraje. Praha je přirozeným magnetem a počet uprchlíků v Praze vždy bude nejvyšší," podotkl ministr.

Uprchlickou krizí v Praze se bude na svém středečním jednání zabývat magistrátní krizový štáb. Jeho členové budou diskutovat mimo jiné právě o možném uzavření KACPU. Hřib již v polovině května uvedl, že hrozí uzavření centra. Krizový štáb nakonec rozhodl, že jej město do konce května neuzavře. Štáb má projednat také situaci na hlavním nádraží a zprovoznění stanového městečka v Malešicích. Na hlavním nádraží by měla také od středy 1. června zřejmě skončit dobrovolnická humanitární pomoc.