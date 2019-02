Praha - Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) se dnes setká se starosty Prahy 9, Letňan, Kbel a Čakovic. Městské části chtějí získat přístup na jednání o možné výstavbě vládní čtvrti v Letňanech. Stát by chtěl na pozemcích města v Letňanech vybudovat úřednický areál, hlavní město tam chce navíc nemocnici a byty a požaduje výměnou za parcely zaplatit dokončení vnitřního okruhu a získat od státu kasárny v Karlíně a zbývající budovy Nemocnice Na Bulovce.

Představitelé městských částí, kterých se případná výstavba vládní čtvrti dotkne, považují za nutné nejprve vypracovat územní studii. Měla by zmapovat možnosti rozvoje širokého území. Starostové chtějí řešit hlavně dopravu, potřeba jsou podle nich nové komunikace včetně vnitřního i vnějšího silničního okruhu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) jednal s primátorem o pozemcích v Letňanech koncem ledna. Hlavní město nyní čeká na nabídku státu. Chce mimo jiné vědět, co bude chtít stát udělat s budovami v centru města, odkud by se do Letňan přestěhovali úředníci. Praha také požaduje, aby na podobu nové čtvrti byla vypsána architektonická soutěž. Další jednání zástupců města a státu by se mohla odehrát v polovině února. Babiš se hodlá sejít se starosty dotčených městských částí až po uzavření dohody s magistrátem.

Využití pozemků o rozloze více než 30 hektarů u stanice metra město řeší delší dobu. Nyní je na nich pole. Podle městského Institutu plánování a rozvoje (IPR) nynější funkce parcel umožňuje v Letňanech postavit kanceláře i nemocnici, ale ne byty. Změna územního plánu by zabrala nejméně dva roky.