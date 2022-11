Hřib pro Deník N: Praha se chce angažovat v prodeji Jindřišské věže

Praha - Vedení hlavního se chce angažovat v prodeji památkově chráněné Jindřišské věže v centru Prahy. Napsal to dnes web Deníku N, kterému to řekl dosluhující primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Věž nabídlo k prodeji za 75 milionů korun pražské arcibiskupství. Zdůvodnilo to racionalizací majetku.

"Mluvil jsem už se starostkou městské části Praha 1 Terezou Radoměřskou i magistrátním radním pro majetek Janem Chabrem (oba TOP 09). Setkají se ke společnému postupu," cituje deník Hřiba.

"Opravdu mne mrzí, že stavbu tohoto typu arcibiskupství nenabídlo k přímému prodeji nejprve městu nebo městské části. Zejména když je zjevné, že důvodem prodeje je ekonomická nevýhodnost věže a předpokládám, ze tam bude také nyní vyžadována nějaká investice, takže komerčního kupce budou hledat těžko," dodal Hřib.

K tomu, aby prodej začalo město řešit, dnes na twitteru vyzval zastupitel hnutí ANO Ondřej Prokop. "Už to dávno řeším," reagoval Hřib.

Jindřišská věž je součástí pražské památkové rezervace zapsané na seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Bývala zvonicí blízkého kostela svatého Jindřicha a svaté Kunhuty. Stavba z 15. století je vysoká téměř 66 metrů a vybavená výtahem.

Podle Deníku N je Jindřišská věž dlouhodobě v pronájmu společnosti Jindřišská věž, s.r.o., která patří staviteli a podnikateli Martinu Podzimkovi. Smlouva o nájmu nemovitosti z roku 2000 byla uzavřená na dobu určitou do konce roku 2044, vyplývá z inzerátu na webu arcibiskupství.

Zprostředkovatelem prodeje je společnost Center Capital. Její mluvčí Barbora Hanáková podle Deníku N uvedla, že detaily spolupráce jsou součástí obchodního tajemství.

V deseti patrech věže je prodejna se suvenýry, whiskerie-kavárna, galerie i stálá expozice. Věž se také využívá pro kulturní programy, výstavy, autorská čtení, divadelní či hudební představení. Součástí restaurace v sedmém a osmém patře je zvon Maria z roku 1518. V posledním patře se nachází vyhlídka na panorama Prahy.

Ani dva měsíce po komunálních volbách nemá Praha ustavené nové vedení. Volby v Praze vyhrála koalice Spolu, v 65členném zastupitelstvu má 19 mandátů. Druhé ANO má 14 zastupitelů, třetí Piráti 13 a čtvrtá Praha Sobě 11. Pět mandátů získalo hnutí STAN a šesté je SPD se třemi mandáty. Vyjednávání o koalici začala hned po volbách na konci září, zatím jsou bezvýsledná.