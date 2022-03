Hřib: Pražské centrum začne přijímat další uprchlíky, až odbaví ty nyní čekající

Praha - Pražské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky v Kongresovém centru začne přijímat další lidi, až odbaví zhruba tisícovku těch, kteří nyní čekají. Novinářům to dnes řekl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Lidi nyní hasiči odvážejí do jiných měst, i tam jsou podle primátora centra vytížena. Hřib dodal, že požádá ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) o prodloužení lhůty na registraci uprchlíků z nynějších tří dnů na delší dobu.

Centrum hasiči uzavřeli dnes kolem 13:00 kvůli velkému počtu čekajících Ukrajinců. Hasičský sbor uvedl, že stop stav bude platit 24 hodin. Hřib dnes řekl, že otevření pro další uprchlíky nastane po odbavení nyní čekajících lidí, tedy v úterý. Centrum pracuje nonstop. "V momentě, kdy se podaří tyto lidi zpracovat, není problém začít přijímat další, ale bude to řízeno operativně," řekl primátor. Centrum nyní operativně řídí policie.

Hasiči dnes vypravili nebo vypraví čtyři autobusy s uprchlíky do dalších krajských center, dva míří do Jihočeského kraje, jeden do Kutné Hory a jeden do Liberce. Tam by měli lidé najít i ubytování, které už je v Praze vyčerpáno. "Máme v tuto chvíli informaci o tom, že i ta ostatní asistenční centra jsou plně vytížena," dodal Hřib s tím, že další postup je nutné řešit na vládní úrovni.

Primátor se chystá na telefonát s ministrem Rakušanem, chce v něm požádat, aby ministerstvo krizovým opatřením prodloužilo třídenní lhůtu pro registraci. "Kdyby se to protáhlo na déle, tak by byly (centra) trochu více v klidu, že to stihnou, a ten nápor by trochu polevil," řekl. Dodal, že na otevření dalšího centra v metropoli nejsou pracovníci, i když se město snaží proškolit další lidi.

Centrum je společné pro Prahu a Středočeský kraj, který již otevřel další dvě v Kutné Hoře a Mladé Boleslavi. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) dodala, že centra jsou také plně vytížená a další plánuje kraj v úterý otevřít v Příbrami. "Mohli bychom otevřít další centrum pomoci v Kladně. Pracuje se na tom, ale narážíme na to, co zmínil primátor, a to jsou lidské zdroje," dodala. I v kolem Prahy podle ní začíná být problém s ubytováním a kraj začíná využívat databázi nabídek veřejnosti, které je ale nutné prověřit.

Uprchlíci podle informací ČTK často chtějí do Prahy a vracejí se zpátky, i když vlaky v metropoli cíleně nestaví. Podle Hřiba je s tím nutné počítat, případné odklonění vlaků podle něj bude mít omezený efekt. "Ten, kdo neví, kam by jel, prostě nakonec vždycky skončí v Praze," řekl.

Celkem podle ranních informací pražské centrum od začátku ruské invaze evidovalo 11.851 osob, v neděli jich bylo 3284. Asistenční centra po celém Česku zajišťují kromě registrace a zdravotních prohlídek ukrajinských uprchlíků také ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu. Za deset dní od začátku útoku na Ukrajinu, který Rusko zahájilo 24. února, uteklo do sousedních zemí už přes 1,5 milionu lidí. Podle odhadů do Česka přijelo zatím zhruba 100.000 uprchlíků z Ukrajiny převažují mezi nimi ženy, děti a lidé ve vyšším věku.