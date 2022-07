Hřib: Praha rozšíří počet míst v gymnáziích a dalších maturitních oborech

Praha - Hlavní město Praha bude rozšiřovat počet míst na čtyřletých gymnáziích. Do budoucna by se mohl navýšit až o 2000. Zástupci magistrátu a Středočeského kraje se na tom dnes dohodli s ministrem školství Vladimírem Balašem (STAN). Novinářům to řekli pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a radní pro školství Vít Šimral. Podle nich se ukazuje, že v Praze není zájem o učební obory, ve který doufali zástupci průmyslu. Praha proto hodlá změnit strukturu středních škol ve prospěch maturitních oborů. V nejbližší době magistrát připraví podklady pro to, aby město získalo na jejich rozšiřování finanční podporu od státu.

Zejména v Praze si letos mnozí uchazeči o studium na středních školách stěžovali, že se některé maturitní obory rychle zaplnily a podle neúspěšných uchazečů bylo těžké najít volná místa i jinde. Problém podle Hřiba vznikl historicky požadavkem zástupců průmyslu, kteří doufali, že silné ročníky dětí zaplní méně atraktivní učební obory.

"V dnešní době se už jasně ukázalo, že ten postup byl chybný a je potřeba nedělat pokusy se sociálním inženýrstvím a centrálně řízeným hospodářstvím neodpovídajícím potřebám a požadavkům obyvatel, ale že je nezbytné vycházet vstříc požadavkům veřejnosti," uvedl. Ta podle něj v Praze a středních Čechách vyžaduje vzdělávání s maturitou a možnost pokračovat na vysoké školy.

S Balašem a hejtmankou Středočeského kraje Petrou Peckovou (STAN) se proto dnes zástupci Prahy shodli, že struktura vzdělávání v hlavním městě by měla být jiná než v jiných regionech, řekl Šimral. Podle něj by měly přibýt gymnaziální třídy ve stávajících středních odborných školách, například v Běchovicích či v Praze 13. Na odborných školách se také budou posilovat i další maturitní obory, uvedl. Kromě toho by se měly navyšovat kapacity stávajících gymnázií a postupně budovat nová gymnázia, dodal. O nutnosti posilování maturitních oborů chce magistrát jednat také s ministerstvem financí a doufá ve finanční podporu od státu. Kolik peněz by potřeboval získat, teprve vyčíslí.

V maturitních oborech pražských veřejných škol bylo letos podle magistrátu pro budoucí prváky 8340 míst. V posledních třech letech vybudovala Praha podle Šimrala 500 nových gymnaziálních míst, dalších 2000 míst podle něj může ještě vzniknout. Jejich další rozvoj brzdila kromě Hospodářské komory i Asociace ředitelů gymnázií, která se obávala poklesu kvality studentů, podotkl. Česká společnost si podle něj ale uvědomuje, že i vzhledem ke změnám na trhu práce získává všeobecné vzdělávání na důležitosti. "My tomu chceme jít naproti," řekl.

V nadcházejícím školní roce se podle něj počet nových míst v prvních ročnících gymnázií navýší o 90 a dalších asi 100 přibude povolením růstu kapacity až na 34 žáků ve třídě. Dosavadní trend navyšování počtu míst na gymnáziích by se podle něj měl udržet i v dalších letech, a to i navzdory předpokládanému zlomu demografické křivky. "Věřím tomu, že tím, že se Středočeský kraj a Praha čím dál víc propojují, bude poptávka po gymnáziích trvalá," řekl.

V Praze bylo podle magistrátu v uplynulém školním roce 9691 deváťáků. Vedle nich směřuje na střední školy v hlavním městě ale i řada žáků ze Středočeského kraje. Na pražská gymnázia se tak podle Cermatu hlásilo letos 3972 dětí, na střední odborné školy 10.909 a na maturitní obory učilišť 1421. Středočeši tvořili kolem 30 procent přihlášených. Kolik uchazečů se na střední školy dostalo, bude podle Šimrala jasné až ze sběru dat ministerstva školství na konci listopadu.