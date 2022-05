Hřib: Počet uprchlíků přebývajících na hlavním nádraží se snížil

Praha - Počet uprchlíků, kteří přebývají na pražském hlavním nádraží, se snižuje a situace se zlepšuje. V dnešním pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to řekl pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Je přesvědčen o tom, že situaci se podaří do konce května vyřešit. Podle primátora v sobotu z nádraží odjela skupina asi 80 lidí do Maďarska. Na místě bylo v sobotu ve 23:00 asi 260 lidí, v předchozích dnech jich bylo kolem 500, dodal.

Na pražském hlavním nádraží v poslední době přebývají stovky uprchlíků, hlavně romských rodin s dětmi. Zástupci neziskových organizací, kteří na místě pomáhají, přístup k romským běžencům kritizují. Hřib řekl, že se situace týká tří skupin. Jednou z nich jsou lidé, kteří čekají na potvrzení, zda jsou občany Maďarska. Ti jsou ubytováni ve stanovém městečku v pražské Troji. Další skupinou jsou ti, kteří mají maďarské občanství, a podle pravidel proto nemají na pomoc v Česku nárok. Poslední skupinu tvoří lidé, kteří odmítli nabídnuté ubytování nebo se z něj na nádraží vrátili. Na další pomoc tak podle Hřiba ztratili nárok.

Řekl, že na hlavním nádraží se koná informační akce, které se účastní zejména policie a neziskové organizace. Lidem, kteří nemají v Česku nárok na pomoc, se snaží vysvětlit, že se musí vrátit zpět do vlasti.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) řekl, že problémem u některých specifických skupin běženců je sociální turistika, která je podle některých informací z Ukrajiny organizovaná. Podle ústeckého hejtmana Jana Schillera (ANO) nemá jeho kraj personální kapacity, aby mohl ukrajinským Romům pomoci, protože kvůli neznalosti místního prostředí potřebují specifický přístup.