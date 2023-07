Hřib: O jízdném v MHD nerozhoduje ředitel dopravního podniku, ale vedení města

Praha - O výši jízdného v pražské MHD nerozhoduje ředitel dopravního podniku (DPP), ale vedení města. Na dotaz ČTK to dnes řekl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) v reakci na vyjádření ředitele DPP Petra Witowského pro Hospodářské noviny, ve kterém Witowski označil současné ceny jízdného za dlouhodobě neúnosné. Hřib dříve ČTK řekl, že magistrát zdražovat jízdné neplánuje. Radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS) nicméně dnes uvedl, že s ohledem na výši částky, kterou město dává na chod DPP, bude debata o výši jízdného nutná.

V metropoli naposledy zdražily jednotlivé jízdenky v roce 2021, cena ročního kuponu se nezměnila od roku 2015, kdy ho tehdejší vedení města zlevnilo na 3650 korun. Na jízdném loni DPP vybral zhruba 3,5 miliardy korun, město na provoz podniku přispělo 16,2 miliardy korun.

Witowski v rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl, že jízdné sice určují politici, ale podíl nákladů, které DPP kryje z prodeje jízdného, je i v mezinárodním srovnání velmi nízký. Podnik podle něj před pandemií koronaviru kryl své náklady vybraným jízdným zhruba z 21 procent, aktuálně je to zhruba 16 procent. "Sám považuji za optimální se v dlouhodobém horizontu přiblížit někam k 35 procentům," uvedl.

Hřib dříve v rozhovoru s ČTK řekl, že vedení města se zdražovat jízdné nechystá a zaměřit se chce na elektronické formy jízdenek a motivaci cestujících, aby je využívali. "Ředitel DPP neurčuje jízdné, to je dobré si uvědomit. Ředitel DPP je tady od toho, aby splnil objednávku města," komentoval dnes náměstek Witowského vyjádření.

Radní města pro finance Kovářík nicméně připustil možnost diskuse o zvýšení cen jízdného. Pražská MHD je podle něj "sociálně-ekologický projekt", který stojí město čím dál více peněz. "Procento rozpočtu, které na to dáváme, samozřejmě neustále roste, a dostáváme se do procenta, které je již pro Prahu poměrně velmi významné. Čili budeme to muset řešit, ale rozhodně o tom budeme muset rozhodnout my," řekl.

Jednotlivé jízdenky v pražské MHD naposledy zdražily od 1. srpna 2021. Cena lístku na 30 minut se tehdy zvedla z 24 na 30 koruna cena 90minutového lístku stoupla z 32 na 40 korun. Rovněž zdražily sms jízdenky, a to v případě 30minutové z 24 na 31 korun a u 90minutové z 32 na 42 korun.