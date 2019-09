Hřib: Mýtný systém v Praze není v tomto volebním období na stole

Praha - Hlavní město nepočítá s tím, že v tomto volebním období zavede mýtný systém pro zpoplatnění vjezdu do metropole. Po společném jednání pražských a středočeských radních to uvedli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Podle Hřiba je nejprve potřeba vyřešit nutné legislativní změny, které by zavedení mýta v metropoli umožnily. Politici řešili i další témata, zejména z dopravy, územního plánování či cestovního ruchu. Další schůzky by měly následovat.

"Není úplně na stole, abychom zaváděli mýto v tomto volebním období," uvedl primátor. Dodal, že nejprve je nutné se shodnout na změnách v legislativě, aby bylo například možné příjmy z poplatků čerpat do rozpočtu samosprávy, a nikoliv státu. "Budou nutná ještě další jednání, například na půdě Asociace krajů," dodal.

Primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN), který má v gesci životní prostředí, minulý týden uvedl, že město chce do pěti let mýtný systém zavést. Další zástupci pražské koalice včetně primátora poté nicméně jeho vyjádření zmírnili, zásadní je podle nich nejprve dokončit vnější a případně i vnitřní silniční okruh.

Jermanová a Hřib dnes dále uvedli, že jednání se týkalo i dalšího propojování kraje a metropole prostřednictvím železnice a tramvajových tratí. Ty jsou v plánu tři, a to do Zdib, Průhonic a Jesenice. Nejdále v přípravě je prvně zmíněná, kde se podle Jermanové připravuje projekt. V návaznosti na rozvoj železnice se podle obou politiků řešila také P+R parkoviště, která chce budovat jak Praha, tak Středočeský kraj.