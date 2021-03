Hřib a Babiš se střetli kvůli počtům nevyočkovaných vakcín

Praha - Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) podle premiéra Andreje Babiše (ANO) manipuluje s informacemi o nevyočkovaných vakcínách proti covidu. Hřib ČTK dopoledne informoval, že ve skladech pražských státních nemocnic se nyní nachází zhruba 28.000 neaplikovaných dávek vakcíny Pfizer. Podle premiéra ale v 07:40 přišla do Česka nová zásilka 220.000 dávek vakcín. "Přišla dodávka, vyložili ji v lékárně a to slouží pro pražské nemocnice a jako rezerva pro kraje," řekl ČTK Babiš. Hřiba vyzval, ať se stará o Prahou řízená očkovací centra, nikoli zásoby fakultních nemocnic. Hřib si za svým sdělením stojí.

"Vakcíny dorazily do pražských nemocnic dnes ráno, takže logicky nebyly všechny rozvezené. Moc dobře víte, že část těchto vakcín Pfizer je rezerva pro celou ČR. Zároveň by se váš koordinátor mohl začít konečně bavit s pražskými nemocnicemi, které ignoruje," uvedl Babiš na svém twitterovém účtu.

Hřib odmítl, že by uváděl nesprávné informace. Podle něj v době, kdy své vyjádření posílal, a stejně tak při jednání Asociace krajů ČR s vládou, to byly nejaktuálnější informace. Dnešní zavážka v nich podle něj nemůže být zanesena.

Nejvíc neaplikovaných ampulek bylo podle Hřiba uskladněno v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). Na jednání Asociace krajů ČR s vládou a Centrálním řídícím týmem žádal, aby byly co nejdříve rozvezeny do krajů. Magistrát má vliv pouze na rozdělování vakcín AstraZeneca a Moderna.

"Jsem si vědom, že situace v jiných krajích ČR je odlišná a často i horší než v Praze. Záleží mi na tom, aby byly očkovací látky distribuovány rovnoměrně a spravedlivě. Apeloval jsem na premiéra (Andreje Babiše), aby zajistil neprodlený rozvoz dávek vakcíny Pfizer, které leží zbytečně v pražských státních nemocnicích," uvedl Hřib.

Krajům zároveň nabídl pomoc v podobě bezplatného open source systému pro přehledné rozdělování vakcín do jednotlivých nemocnic, který vyvinula pražská městská firma Operátor ICT. "V Praze ho používáme na rozdělování vakcín Moderna a Astra Zeneca," sdělil Hřib.

Podle tabulky, kterou magistrát ČTK zaslal, je nejvíc neaplikovaných ampulek vakcín Pfizer v ÚVN, a to 2574. Fakultní nemocnice Bulovka má dosud neaplikovaných ampulek 678 a Všeobecná fakultní nemocnice 585. Z jedné lahvičky lze získat až šest dávek vakcíny. "Do Česka dnes dorazí další závoz očkovací látky Pfizer a za pár dnů další dávky zapůjčené z EU. Dnes by tedy v ideálním případě měly být ve státních nemocnicích skladem maximálně nízké stovky dávek a rozhodně ne desítky tisíc dávek vakcín," dodal Hřib.

Od začátku očkování proti covidu aplikovali zdravotníci v Praze 175.961 dávek vakcíny, z toho 3000 v pondělí. Obě dávky dosud dostalo 68.193 lidí.

O uplynulém víkendu zdravotníci v ČR podali přes 21.000 dávek vakcíny proti covidu-19. Proti minulému víkendu je to asi 3,3krát víc. Nejvíc se podařilo očkování zrychlit v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a na Vysočině. V pracovních dnech bylo minulý týden podáno přes 30.000 dávek vakcíny denně.