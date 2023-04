Hřebenovka Českým Švýcarskem se otevře 25. dubna, měří 101 kilometrů

Jílové (Děčínsko) - Hřebenovka Českým Švýcarskem provede pěší turisty přes známá i méně známá místa. Nová turistická trasa se otevře 25. dubna a měří 101 kilometrů. Povede od obce Petrovice na Ústecku, přes skalní města Rájec a Ostrov, na nejvyšší stolovou horu v zemi Děčínský Sněžník a dál do Děčína a Růžovým hřebenem do Hřenska, přes atraktivní místa v národním parku až po Šébr. Poprvé se na ni budou moci pěší vydat 25. dubna, kdy se v osadě Sněžník v Jílovém na Děčínsku uskuteční slavnostní otevření. ČTK to řekl Miroslav Kokta z Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Trasa bude součástí hřebenovky od Pradědu k Aši.

"Jedná se o jedinečnou dálkovou pěší trasu určenou všem aktivním turistům, kteří si chtějí užít nejkrásnější místa tím nejzdravějším způsobem. Pěšky," uvedl Kokta. Během cesty si budou moci turisté užít výhledy na Labský kaňon, projdou se i přes Malou Pravčickou bránu nebo skalní hrad Šaunštejn. Součástí trasy je také například Kyjovské údolí a nejstarší naučná stezka v ČR zvaná Köglerova.

Hřebenovka je jednou z novinek obecně prospěšné společnosti, která tak chce oživit nadcházející turistickou sezonu v Českém Švýcarsku, kde loni vypukl rozsáhlý požár. Hlavní sezona tradičně začíná o Velikonocích. Nasazena bude od 29. dubna autobusová linka 441, která bude přibližovat turisty k Pravčické bráně, Divoké soutěsce nebo rozhledně Janov. Autobusy pojedou v půlhodinových intervalech. V červenci a srpnu se zájemci svezou každý den od 10:00 do 18:00. V květnu, červnu, září a říjnu mohou lidé s kyvadlovou dopravou počítat o víkendech a svátcích.

Nadále trvá akce, kterou spustily Ústecký kraj a obecně prospěšná společnost loni na podzim. Každý, kdo stráví ve vybraných ubytovacích zařízeních v destinaci aspoň dvě noci, získá po dobu svého pobytu veřejnou hromadnou dopravu po celém Ústeckém kraji zdarma. Od ubytovatele obdrží unikátní kód, který při vložení do mobilní aplikace DÚKapka vygeneruje volnou jízdenku.

Správa národního parku přišla kvůli uzavření Gabrieliny stezky s alternativní trasou po Mlýnské cestě mezi Mezní Loukou, Třemi prameny a Pravčickou bránou. Otevřená je od minulého víkendu i Divoká soutěska, Edmundova soutěska letos kvůli poškození nefunguje.

Propad tržeb po požáru podle společnosti dosahuje k 600 milionům korun, letošní predikce by v případě jejího naplnění podle společnosti znamenala ztráty zhruba 450 milionů korun.

Nejrozsáhlejší lesní požár v Česku vypukl loni 24. července. Rozšířil se na 1060 hektarů, vyšetřuje ho i policie jako obecné ohrožení.