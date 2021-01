Hřebejk natočí komediální seriál z prostředí univerzity

Ilustrační foto - Režisér Jan Hřebejk přišel 18. září 2020 do pražského Rudolfina, kde se uskutečnilo poslední rozloučení s oscarovým režisérem Jiřím Menzelem.

Ilustrační foto - Režisér Jan Hřebejk přišel 18. září 2020 do pražského Rudolfina, kde se uskutečnilo poslední rozloučení s oscarovým režisérem Jiřím Menzelem. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Režisér Jan Hřebejk natočí pro Českou televizi čtyřdílný komediální seriál Pozadí událostí, který se odehrává v univerzitním prostředí. Na scénáři pracovali Michal Sýkora a Petr Jarchovský. Podle režiséra je téma seriálu dnešní, zabývá se vztahy mezi muži a ženami v době kampaně MeToo, genderu a měnících se společenských rolí. Natáčet se začne 25. ledna, uvedli dnes tvůrci v tiskové zprávě.

"Zápletka je detektivní, žánrem je to komedie, ale výsledkem by ideálně měla být originální, filozofující moralita, stavějící na paradoxech současné společnosti a mezilidských vztahů. (...) Věříme, že naše diváky zaujmeme tím, že ukážeme situace, které důvěrně znají z vlastního života. A chceme to udělat inteligentně, s jistou intelektuální ambicí," uvedl Hřebejk.

"Naše společná láska k tvorbě Woodyho Allena nebo seriálu Sedmilhářky, znalost univerzitního prostředí, detektivní zápletka a potřeba výpovědi o vztazích, nás přivedly na myšlenku vytvořit Pozadí událostí jako vtipnou a napínavou komedii postavenou na nosné detektivní zápletce. Věříme, že Pozadí událostí bude chytrá zábava, osobní výpověď i aktuální obraz moderní městské společnosti," uvedl Petr Jarchovský.

V hlavních rolích se představí Jitka Čvančarová, Petra Hřebíčková, Martha Issová, Katarina Kubošiová (Katarzia), Jiří Havelka, Petr Ostrouchov nebo Luboš Veselý. Seriál Pozadí událostí pro Českou televizi zajišťuje společnost Barletta.

Příběh vypráví o sourozencích, kteří učí na univerzitě a oba mají krizi ve svém manželství. Vojta ve volném čase píše detektivky. Soňa se jím nechá inspirovat a vydá pod pseudonymem velmi úspěšný erotický román Pozadí událostí. Do školy přijde nová děkanka, která chce vymýtit veškeré projevy přežívajících sexistických stereotypů na škole a začne pronásledovat pedagogy i studenty, kteří pomyslnou etickou hranici překračují. Situace na univerzitě eskaluje ve chvíli, kdy se stane sexuálně motivovaná vražda studentky. Vyšetřováním případu je pověřena pětatřicetiletá kriminalistka, která žije v partnerském vztahu se ženou, s níž čeká rodinu.