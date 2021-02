Hřebejk natočí film nebo seriál o kauzách Ratha a Dbalého

Praha - Filmové ztvárnění dvou tuzemských kauz, které spojuje lékařské prostředí, korupce a vysoce postavení lidé, připravují režisér Jan Hřebejk a scenárista Petr Jarchovský. Příští rok na jaře by se zpracování obou kauz pod názvem Sněžím! mělo začít natáčet a diváci by je mohli vidět na podzim roku 2022. Film by měl obsáhnout kauzu bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého s jeho deníky a případ lékaře a bývalého politika Davida Ratha. ČTK o tom za tvůrce informovala Johana Turnerová.

Hřebejk a Jarchovský si za předlohu vzali dvě knihy novináře Radka Kedroně Sněžím! Deník bílé mafie a Operace Rath. Zda půjde o film nebo televizní seriál ještě není zřejmé.

"Za ten rok doma jsem konečně viděl Vlka z Wall Street nebo seriál Boj o moc. A postupně propadl sebeklamu, že to musím dokázat také. A na knihách Radka Kedroně nás s Petrem Jarchovským oslovil jejich černý humor," uvedl Hřebejk. "Obě knihy jsme se rozhodli spojit do jednoho příběhu. Obě kauzy totiž vyšetřoval týž tým vyšetřovatelů. Uvažujeme o dvanáctidílné TV komediální krimi sérii, která může být případně prezentována i v podobě dvou celovečerních kinofilmů. Ještě uvidíme, kam a jak se projekt rozvine," naznačil jeden z producentů Matěj Chlupáček.

Oba příběhy spojuje nejen tým vyšetřovatelů, ale také lékařské prostředí a chování hlavních aktérů, uvádějí tvůrci. Autor knih Radek Kedroň sledoval pozadí těchto korupčních případů, shromáždil dokumenty z vyšetřování, zpovídal státní zástupce, detektivy i svědky. Sestavil rekonstrukci kauz, která nahlíží na notoricky známé příběhy z dosud neznámých úhlů a zprostředkovává pohled do prostředí elitních policejních kriminalistů.

Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý byl odsouzený na sedm let nepodmíněně. Proslul v médiích tím, že si o svém korupčním, finančním i kokainovém tažení vedl deník s popisem toho, jak mafie v českém zdravotnictví fungovala - od dodavatelů přes šéfy zdravotnických zařízení a vysoké státní úředníky až po vyhlášené kmotry. Exředitel Dbalý čelí obžalobám ještě ve dvou korupčních kauzách.

Lékař David Rath vedl ministerstvo zdravotnictví, zasedal ve Sněmovně, působil i jako středočeský hejtman. V roce 2012 ho policie zadržela se sedmi miliony korun, podle vyšetřovatelů to byl úplatek za zmanipulovanou zakázku. Rath podle obžaloby dostal úplatky i další v kauze. Spolu s manželi Kottovými si do svého zatčení stihli rozdělit 38 milionů korun, z toho Rath dostal 16 milionů. V roce byl 2019 byl odsouzen na sedm let do vězení, později mu soudy trest za další činy ještě prodloužily.