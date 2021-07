Hrdinková: Kapitola plánu obnovy o kontrole se neváže na určitou osobu či případ

Praha - Kapitola plánu obnovy o kontrole a auditu se neváže na konkrétní osobu nebo případ, jedná se o obecné nastavení požadavků na systém. V dnešní tiskové zprávě to uvedla státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková. Podle ní se tak požadavek Evropské komise (EK) ohledně zabránění střetu zájmů, aby Česko mohlo inkasovat všechny peníze z mimořádného krizového fondu Evropské unie, netýká přímo premiéra Andreje Babiše (ANO).

EK dnes schválila český národní plán obnovy, který Česku otevře cestu ke 180 miliardám korun dotací z mimořádného fondu. Plán podle komise splňuje stanovená ekologická či digitální kritéria. české úřady však budou muset zabránit možnému střetu zájmů, aby mohla země inkasovat všechny peníze. První finance by do Prahy mohly přijít v září, pokud českou investiční strategii definitivně odsouhlasí členské státy.

"Kapitola plánu obnovy věnující se kontrole a auditu není vázána na konkrétní osobu, či případ. Jedná se o horizontální, průřezové nastavení požadavků na systém implementace, kontroly a auditu, který však nijak nevybočuje z existujícího právního rámce," uvedla Hrdinková.

Unijní exekutiva v letos zveřejněném auditu dospěla k závěru, že úřady neřeší systémový problém se střetem zájmů premiéra Babiše. Podle auditorů stále ovládá holding Agrofert, ačkoli jej vložil do svěřenských fondů. Komise proto nehodlá firmám z této skupiny vyplácet dotace ze strukturálních fondů. Babiš tvrdí, že střet zájmů nemá a že dodržuje české zákony.

V posledním dopisu, který ve věci střetu zájmů do Prahy přišel, kritizuje podle serveru iROZHLAS.cz Brusel ministerstvo průmyslu za to, že nezlepšilo kontrolu střetu zájmů a svěřenských fondů. Komise podle něj ministerstvu mimo jiné vytýká, že nezařadilo do svých postupů metodické stanovisko, které kvůli lepšímu prověřování střetu zájmů na konci loňského roku vydalo ministerstvo pro místní rozvoj. Komisi se ani nelíbí to, jakým způsobem ministerstvo průmyslu vede seznam společností vlastněných veřejnými funkcionáři.

"S Evropskou komisí jsme během přípravných prací diskutovali kapitolu k implementaci a kontrole tak, jako jakoukoliv jinou. Hledali jsme ideální konstrukci systému implementace, reflektovanou ve zvolených milnících, která zajistí hladký průběh implementace při zajištění dodržení všech standardů a požadavků legislativy ČR a EU," uvedla tajemnice.

Pro účely Národního plánu obnovy tak bude vybudován v následujících měsících systém kontroly a auditu v souladu s již nyní platnými předpisy, uvedla. "Výsledek konzultací mezi ČR a EK v této oblasti byl jen jedním z mnoha témat, která jsme ve vzájemné spolupráci řešili a nepovažuji jej za jakkoliv kontroverzní," dodala Hrdinková.

Dnes také ČTK řekla, že při vyjednáváních se ČR zavázala čerpání z fondu efektivně kontrolovat. Mechanismy kontroly bude muset nastavit do poloviny příštího roku. Ministerstvo průmyslu a obchodu a jeho útvar, který bude za koordinaci čerpání plánu obnovy odpovědný, bude podle Hrdinkové muset nastavit všechny procesy, které jsou nutné pro kontrolu čerpání peněz.