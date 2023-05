Hrdina zápasu Sedlák byl rád, že se hokejisté zvedli a skóre se Slováky otočili

Riga - Svými prvním dvěma góly na velkém mezinárodním turnaji v české reprezentaci otočil útočník Lukáš Sedlák zápas se Slovenskem a postaral se o výhru 3:2 při vstupu do mistrovství světa v Rize. Třicetiletý účastník loňských olympijských her v Pekingu, který má v NHL na kontě téměř 200 zápasů za Columbus, Colorado a Philadelphii, nejdříve ve vlastním oslabení vyrovnal na 2:2 a v čase 18:48 v přesilové hře dovršil úvodní přestřelku a skóre celého federálního derby. Přiznal, že to byl náročný zápas.

"Úplně nám nevyšel začátek. Hned gól v oslabení a oni do nás trochu vletěli, dohrávali nás a my jsme to asi úplně nečekali. Chvíli nám trvalo, než jsme se k tomu tak nějak odvážili udělat to samé. Pak myslím, že jsme byli druhou půlku první třetiny lepší. Naštěstí jsme hned dali vyrovnávací gól, což bylo důležité, že jsme se netrápili 0:1 dlouhou dobu. Gól v oslabení nám taky hodně pomohl a pak gól přesilovkový. To nás trošku uklidnilo, ale myslím, že je pořád na čem pracovat," řekl Sedlák novinářům.

Při vyrovnání na 2:2 po spolupráci s Jakubem Flekem objel branku a u levé tyče zasunul puk do brankoviště, kde si jej brankář Stanislav Škorvánek levým betonem srazil za záda. "Měl jsem Kubovi dávat líp už první nahrávku, ta mi úplně nevyšla, navíc tam proti mě hráč vystartoval, nečekal jsem to, dal jsem mu takovou dlouhou, ale věděl jsem, že to dojede. Jeden jejich obránce trochu zaspal a nechal mě úplně samotného, jen jsem si křiknul, Kuba mi to perfektně dal. Já jsem věděl, že jsem byl docela z úhlu, že bych gól nedal, zkusil jsem okolo brány, že si to třeba srazí. Vyšlo to," pochvaloval si Sedlák, pro něhož to byl ve 21. utkání v národním týmu šestý gól.

Obrat dokonal po kombinaci Davida Tomáška s Dominikem Kubalíkem, který Sedlákovi z pravého kruhu nabídnul puk před brankoviště a Sedlák jej usměrnil mimo dosah slovenského gólmana. "My to takhle zkoušíme i v Pardubicích, něco jsme si řekli, je to jedna z variant. Tohle je taky trochu o náhodě, takové teče. Jsem rád, že to vyšlo," podotkl.

Na olympiádě, kde Češi poprvé na velké akci nepostoupili ani do čtvrtfinále, si připsal ve čtyřech zápasech jednu asistenci. Debut na MS mu vyšel parádně. "Byl jsem nervózní. Hned první střídání jsem měl šanci, akorát jsem to netrefil bekhendem, už jsem myslel, že budu dávat gól. Ale uklidnilo mě, že jsem měl hned šanci. A přišel gól, hrálo se krásně," prohlásil.

S olympiádou dnešní zápas srovnávat nechtěl. "Tohle je jeden zápas. Tam jsem první zápas odehrál výborný, dal jsem tyčku. Je to hrozně vachrlaté, ne všechny výkony se dají hodnotit góly. Určitě ne u mě. Takhle to nehraju, ale jsem rád. První gól pomůže, vždycky to z člověka spadne, než se trápit celý turnaj," konstatoval.

S časem na ledě 17:47 byl čtvrtým nejvytíženější českým útočníkem v utkání po Filipu Chytilovi (20:44), Dominikovi Kubalíkovi (18:40) a Jiřím Smejkalovi (18:33) a hrál v důležitých chvílích v oslabeních a přesilovkách. "Je to super, každý chce hrát co nejvíc. Byly momenty, kdy jsem měl dlouhé střídání, pak hned oslabení, tak jsem se zadýchal, ale mám to rád. Hraju stylem, že furt někde bruslím. Jsem rád, že jsem pomohl týmu," uvedl Sedlák, jemuž byl podle statistik na kostce na ledem naměřena i nejvyšší rychlost ze všech hráčů v utkání. "Viděl jsem, ale nevím, kde to bylo," smál se.

V úvodní třetině inkasoval před Sedlákovým gólem v oslabení tvrdý zákrok na hlavu od obránce Patrika Kocha Filip Chlapík, jehož pak šel pomstít Michal Kempný. Před Sedlákovým vítězným gólem dostal Mislav Rosandič za zákrok kolenem na koleno na Jiřího Černocha trest na pět minut a do konce utkání. "Já jsem to neviděl z nějakých detailů, ale asi dobrý hit na Filipa. Ale opravdu jsem to neviděl, z mého pohledu to vypadalo v pohodě. To koleno si myslím, že možná spíš náhoda, oba si tam blbě udělali oblouk. Rozhodčí na to koukali na videu, tak to posoudili. Prostě to tak je," uvedl Sedlák .

"Nesmíme ale tolik oplácet, to bylo zbytečné. Je něco jiného, když je to základní část normální sezony, tohle je turnaj, kdy záleží na každém gólu a zápase. V sezoně může někdo někoho jit zmlátit, ale tohle je takové play off. Oplácení nedává smysl. Spíš vezmeme přesilovku a zkusíme dát gól," prohlásil Sedlák.

V zápase útočil i na hattrick, byl na ledě při závěrečné power play Slovenska. Trochu na něj pomyslel, i když ne tolik. "Když na to myslíte, akorát dostanete. Snažil jsem se vše udělat poctivě. Kdyby to vyšlo, bylo by to dobré. Málem jsem to dostal. Ale hlavní je nedostat gól," doplnil.

Pochvaloval si spolupráci v lajně s Davidem Tomáškem a Vladimírem Sobotkou. "Docela si sedla, neměli jsme žádné velké problémy. Nějaké šance jsme měli, mohli jsme dát ještě gól. Doufám, že tohle se bude dál zlepšovat. S Davidem jsme hrál snad poprvé v životě," dodal Sedlák.