Hrát LM na umělé trávě je specifické, ale extra mi to nevadí, řekl Pernica

Helsinky - Plzeňský obránce Luděk Pernica považuje za specifické, že fotbalisté Viktorie sehrajou středeční úvodní zápas 2. předkola Ligy mistrů v Helsinkách na umělé trávě. Současně ale pro dvaatřicetiletého stopera tento povrch nepředstavuje větší problém, protože na něm trénoval například během bývalého angažmá v Jablonci.

"Mně ta umělka připadá prakticky stejná jako u nás. Je specifické hrát utkání v Lize mistrů na umělé trávě, ale je to prostě fakt. Když to mám brát za sebe, tak mi umělka nějak extra nevadí. Jsem na ní zvyklý z Jablonce. Myslím, že to bude v pohodě," řekl Pernica na tiskové konferenci. "Víme, že to tady hodně kropí. Balon má samozřejmě jiný odskok a pohyb je jiný a je na něm víc zranění," doplnil zkušený zadák.

Pokud úřadující čeští šampioni, kteří poslední tři sezony chyběli v hlavní fázi pohárů, vyřadí Helsinky, tak si zajistí účast ve skupině Evropské konferenční ligy. "Chceme ten dvojzápas zvládnout a postoupit dál. Od toho se bude odvíjet zbytek sezony," prohlásil Pernica.

Finský tým často nastupuje v rozestavení 3-4-3. "Specifikum je, že hrajou zase na tři stopery a dva halfbeky, což jsme si měli možnost vyzkoušet v přípravě proti Besiktasi nebo St. Truidenu. Takže informace máme, jenom je potřeba to zúročit na hřišti," konstatoval Pernica, jehož tým na soustředění v Rakousku podlehl belgickému mužstvu 1:3 a s tureckým soupeřem remizoval 0:0.

Nesouhlasí s tím, že by Viktoria byla jasný favorit dvojzápasu s HJK. "Co jsem se dočetl, že jsme velcí favoriti a oni outsideři, tak bych to tak úplně nebral. Asi roli mírného favorita ale na sebe musíme vzít a jít za postupem," uvedl bývalý hráč Brna nebo Jablonce.

Plzeň v případě postupu ve 3. předkole Ligy mistrů narazí na lepšího z dvojice NK Maribor/Šeriff Tiraspol. Pokud svěřenci trenéra Michala Bílka s HJK vypadnou, paradoxně potkají Maribor, nebo Tiraspol i ve 3. předkole Evropské ligy.

"Los byl hodně specifický, že v případě postupu narazíme na jednoho ze stejné dvojice, i když vypadneme a půjdeme do Evropské ligy. Další předkola vidím jako hodně otevřená a musíme pro to udělat maximum," dodal Pernica.

