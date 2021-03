Hraniční kontroly podle Berlína fungují, ale vir zcela nezastaví

Berlín - Německo o prodloužení stálých kontrol na hranicích s Českou republikou rozhodne začátkem nadcházejícího týdne. Prohlásil to mluvčí německého ministerstva vnitra Steve Alter. Dosavadní hodnocení podle něj ukazuje, že kontroly jsou sice účinné, ale šíření koronaviru zcela zastavit nedokážou. Pomezí s Českem chce Německo střežit nejméně do 17. března.

"Rozhodnutí padne jistě začátkem týdne," řekl Alter o dalším výhledu kontrol. Na dotaz novinářů, aby zhodnotil dosavadní přínosy kontrol a jejich efektivitu, odpověděl, že opatření "skutečně funguje". "Samozřejmě ale vidíme, že samotné vnitřní kontroly hranic šíření infekce úplně zastavit nemohou," dodal.

Kontroly zavedlo Německo od 14. února, kdy bylo Česko zařazeno na seznam oblastí s výskytem koronavirových mutací. Za oblast s mutacemi považuje Berlín také většinu rakouské spolkové země Tyrolsko, se kterou stálé kontroly Německo rovněž 14. února obnovilo. Naopak s francouzským departementem Moselle, který je také na seznamu mutačních oblastí, žádné stálé kontroly Němci neprovádějí, což Praha s Vídní kritizují.

Do Německa nyní mohou z oblastí s mutacemi cestovat jen Němci, cizinci žijící trvale v Německu, nákladní dopravci a někteří pendleři, kteří mají úřední potvrzení o důležitosti své profese. Všichni se při vstupu do Německa musí prokázat negativním testem a vyplněným elektronickým formulářem pro registraci cesty. Pendleři a dopravci mají výjimku z dvoutýdenní karantény, do které ostatní musí nastoupit.