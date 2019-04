Hranice (Přerovsko) - Radnice v Hranicích na Přerovsku musela uzavřít centrální Masarykovo náměstí pro dopravu. Důvodem je havarijní stav menší věže kostela stojícího na jižní straně náměstí, hrozí, že její vršek spadne. Omezení platí i pro chodce, část náměstí v okolí barokního kostela Stětí sv. Jana Křtitele je nyní obehnána páskou. Situaci ztěžuje silný nárazový vítr, věžička bude odstraněna nejdříve v pondělí, řekl dnes ČTK mluvčí radnice Petr Bakovský. Církev poté zajistí sundání a opravu příslušné části věže, řekl ČTK mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.

"Vlastníkem kostela je církev, situaci řešíme od čtvrtka. Problém je v tom, že fouká silný nárazový vítr a věž se nachází odhadem ve výšce 30 metrů. Pro práci na jeřábu či plošinách, aby mohl vlastník nechat věžičku sundat, je to momentálně nebezpečné. Z tohoto důvodu je pro dopravu do odvolání uzavřeno náměstí," uvedl mluvčí radnice.

K tomuto kroku přistoupila radnice na doporučení statika. Vjezd do Svatoplukovy ulice směrem od letního kina je zcela uzavřen a na křižovatce u Motošína je umístěna značka slepá ulice. "Vlastník objektu byl vyzván, aby závadu urychleně odstranil. Jednání se účastníme. Městská policie na místě řídí dopravu tak, aby auta na náměstí nevjížděla," doplnil mluvčí radnice. Severní část náměstí nacházející se před kostelem je podle zástupců města bezpečná, bez omezení se zde tak odehraje i sobotní program akce Vítání jara.

Podle mluvčího Gračky je nyní uzavřeno kvůli bezpečnosti okolí kostela. Nyní vše záleží na počasí. "Už se tam pokoušeli dostat, aby věž sundali, ale kvůli větru je nyní nemožné ve výšce pracovat. Čeká se na to, až se počasí zklidní a bude možné se do té výšky dostat. Poté se poškozená část věže sundá a na zemi opraví," řekl ČTK Gračka.

Havarijní stav podle mluvčího radnice nebylo možné vidět, na stav se přišlo až poté, co jej pomocí teleobjektivu zaznamenal fotograf z vedlejší věže. "Zespodu se do věže nejde dostat, při běžném pohledu jsme si toho nevšimli," dodal mluvčí radnice. "Problém je, že posledních několik desítek let se do věže nikdo na běžnou prohlídku nedostal. Poslední velká oprava střechy, při které bylo možné do věže zasáhnout, byla v 70. letech. Tehdy ovšem věž byla v tak dobrém stavu, že s ní nikdo nic nedělal. Věž tak mohla být i sto let bez nějaké zásadní opravy, bohužel nyní přetáhla dobu svého sloužení a jen potřeba se do ní pustit," dodal Gračka.

Barokní stavba kostela Stětí sv. Jana Křtitele vévodí hranickému náměstí od poloviny 18. století. Jednolodní barokní kostel nechali postavit tehdejší majitelé panství Dietrichsteinové, jejichž znak dodnes zdobí průčelí kostela. Slavnostně vysvěcen byl v červnu 1764. Kostel patří římskokatolické církvi.