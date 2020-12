Hranice mezi Francií a Británií se od středy otevře, jen s testem

Londýn/Paříž - Hranice mezi Francií a Británií se od půlnoci otevřou pro Francouze i občany všech členských zemí Evropské unie, pokud předloží negativní test na koronavirus. Informoval o tom dnes úřad francouzského premiéra Jeana Castexe. Do Francie se od středy budou moci s negativním testem dostat též Britové a občané třetích zemí, kteří v některé ze zemí EU trvale žijí. Hranici o půlnoci z neděle na pondělí uzavřela Francie kvůli tomu, že se v Anglii rozšířila nová mutace viru SARS-CoV-2.

Podle rozhodnutí francouzské vlády se přes hranice do Francie dostanou už v noci na středu i řidiči mezinárodní přepravy. Negativní test na koronavirus nesmí být starší než tři dny a celníci budou započítávat výsledky PCR i antigenních testů.

Od středečního rána začne mezi Británií a Francií opět fungovat letecké, lodní i železniční spojení a otevře se tunel pod Lamanšským průlivem, uvedl na twitteru francouzský státní tajemník zodpovědný za dopravu Jean-Baptiste Djebbari.

Tisíce řidičů kamionů na obou stranách Lamanšského průlivu strávily už druhou noc v kabinách svých aut. Na jihu Anglie takto uvázlo přes 3000 kamionů čekajících na přepravu na kontinent. Řada řidičů, kteří jsou nyní ve Francii, se vzhledem k situaci zdráhá do Británie vjet.

"Jsme naštvaní a nevíme, proč musíme být v této situaci," řekl agentuře Reuters na jihu Anglie rumunský řidič kamionu Dan Jinca. Ať už se Británie a Francie rozhodnou jakkoli, nestihne Jinca podle svých slov dojet domů včas, aby oslavil s rodinou Vánoce. "Nedávají nám jídlo, nedávají nám pití, nemáme přístup k sociálnímu zařízení," postěžoval si také španělský řidič Sergio Robles. Situaci, ve které se řidiči ocitli, označil za "nelidskou".

Oba muži jsou přesvědčení, že se hranice nezavřely kvůli nové mutaci koronaviru, ale kvůli "politickým hrám" kolem končícího přechodného období po brexitu.

Více než 40 zemí světa, včetně Česka, kvůli nové mutaci koronaviru omezilo dopravní spojení s Británií. Světová zdravotnická organizace (WHO) v pondělí uvedla, že zatím neexistují žádné důkazy o tom, že by nová mutace způsobovala vážnější průběh covidu-19. Podle britských odborníků se ale výrazně rychleji šíří. Variantu viru odhalili už i v Dánsku, Itálii či Belgii.

Evropská komise dnes vyzvala členské státy EU, aby na novou mutaci koronaviru v Británii reagovaly koordinovaně. Podle ní je důležité přijmout opatření proti šíření viru, od uzavření hranic by se ale mělo ustoupit. Komise doporučila, aby se co nejvíce omezily zbytné cesty, nákladní doprava by se ale měla opět obnovit.

Zprávy o kolonách na hranicích i blížící se konec přechodného období po brexitu přiměly podle agentury Reuters řadu Britů, aby vyrazili nakoupit zásoby jídla. Vláda sice dnes uvedla, že jídla bude na Vánoce dostatek, největší hráč britského trhu Tesco i dvojka Sainsbury's ale oznámily, že pokud budou problémy pokračovat, na zásobení prodejen se to projeví.