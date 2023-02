Hranice mezi Arménií a Tureckem se po desetiletích otevřela, aby projela pomoc

Ankara/Jerevan - Po třech desetiletích se otevřel hraniční přechod mezi Tureckem a Arménií, aby jím mohl projet konvoj s arménskou humanitární pomocí obětem ničivého zemětřesení, které postihlo zkraje tohoto týdne jih Turecka. Napsala to dnes agentura Anadolu. Ankara nemá s Jerevanem diplomatické ani obchodní styky od 90. let minulého století, upozornila agentura Reuters.

Pět kamionů s pomocí z Arménie dnes podle turecké státní agentury překročilo hranici přes přechod Alican. "Humanitární pomoc z Arménie přejela přes most Margara na arménsko-turecké hranici a míří do oblasti postižené zemětřesením," napsal mezitím na twitteru náměstek arménského ministra zahraničí Vahan Kostanjan, který zároveň sdílel video z konvoje překonávajícího most.

Zvláštní vyslanec Turecka pro Arménii Serdar Kiliç na twitteru zveřejnil snímky z cesty kamionů přes hranici a poděkoval arménským činitelům. "Vždy si budu pamatovat velkorysou pomoc, kterou poslal arménský lid, aby pomohla zmírnit utrpení našich lidí v zemětřesením postiženém regionu Turecka," napsal.

Podle agentury Anadolu přes hraniční přechod Alican putovala humanitární pomoc také v roce 1988, kdy rozsáhlé zemětřesení zasáhlo naopak Arménii. Pomoc tehdy skrze toto kontrolní stanoviště do sousední země zaslal Turecký červený půlměsíc.

Arménii a Turecko rozděluje pohled na události z let 1915 až 1918, kdy pod vládou Osmanské říše zahynulo na 1,5 milionu Arménů. Jerevan to považuje za genocidu, což Ankara odmítá. Turecko také podporuje Ázerbájdžán, který je ve sporu s Arménií o Náhorní Karabach. Právě kvůli územnímu konfliktu o Karabach se z iniciativy Arménie v roce 1993 uzavřela turecko-arménská hranice.

Loni v říjnu se na okraj pražského summitu Evropského politického společenství (EPC) neformálně setkali čelní představitelé všech tří zemí - turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, arménský premiér Nikola Pašinjan a ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev. Podle agentury Reuters tak učinili ve snaze zmírnit dlouholetou nevraživost. Schůzka však nakonec neměla konkrétní výsledky.

V červenci se Turecko a Arménie shodly na přímém leteckém obchodním spojení mezi oběma zeměmi a na otevření společné hranice, byť jen pro občany třetích států. Po dvou letech se loni v únoru také obnovily komerční lety mezi Jerevanem a Istanbulem, Arménie předtím uvolnila zákaz dovozu tureckého zboží.