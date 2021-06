Hranice 1000 prodaných elektromobilů letos padne až v červnu. Vloni to bylo dříve

Zatím jen 988 bateriových elektromobilů se letos do konce května prodalo v České republice. Vloni to ve stejnou dobu bylo 1152. Vyplývá to z čerstvé statistiky Svazu dovozců automobilů. Celkový trh s osobními automobily přitom za prvních pět měsíců v porovnání s loňským stavem vzrostl o 21,5 procenta. Podíl elektromobilů na celkovém trhu činí jen 1,1 procenta.

Nadále však pokračuje vzestup prodejů automobilů s pohonem typu plug-in hybrid. Těch už úřady zaregistrovaly do provozu více než 1700, přičemž vloni to bylo jen 618 exemplářů. Jejich tržní podíl vzrostl na 1,9 procenta.

V obou těchto kategoriích elektrických vozidel je nejúspěšnější domácí značka Škoda. Zatímco “čistých” elektromobilů prodali její dealeři v Česku již 361, plug-in hybridů 632.

Druhou nejúspěšnější “elektromobilní” značkou je v Česku prémiový Mercedes-Benz. V jeho případě však zákazníci volí především plug-in hybridní modely. Největší zájem je o verze, v nichž je elektromotor propojen s dieselovým spalovacím agregátem. Tuto kombinaci nabízí značkou s třícípou hvězdou jako jediná.

Druhým nejúspěšnějším prodejcem bateriových elektromobilů je Volkswagen, který si připsal letos zatím 125 “čárek”, třetí je s 95 kusy Hyundai a čtvrtá Tesla. Ta předala zákazníkům v Česku zatím 85 svých vozů.

Přestože se v posledních měsících výrazně rozšířila nabídka užitkových elektrických vozů, v této kategorii je zatím zájem zákazníků nízký. Celkem se u nás od ledna do května prodalo 31 elektrických dodávek. “Králem” trhu je s 13 kusy Renault.

Autonaelektřinu.cz